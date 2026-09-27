ASIAD 20: Hai nhà vô địch thế giới cầu mây Việt Nam bất ngờ thua Lào

Đội tuyển cầu mây Việt Nam bắt đầu tranh tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng thua trận khởi đầu đôi nữ.

Đội cầu mây nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20. Ảnh: THÁI XUÂN

Sáng 27-9, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã thi đấu trận vòng bảng đầu tiên nội dung đôi nữ trước đối thủ Lào.

Ban huấn luyện đưa ra sân Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly tranh tài. Đây là cặp cầu thủ từng giành HCV nội dung đôi nữ tại Giải vô địch thế giới 2026 diễn ra cách đây 1 tháng ở Thái Lan. Cầu mây Việt Nam kỳ vọng đây là nội dung trọng điểm giành được huy chương cao nhất tại ASIAD 20.

Thực tế thi đấu, các tuyển thủ Việt Nam gặp áp lực tâm lý nên không có được những pha cầu hiệu quả nhất. Tại hiệp thứ nhất, Thu Trang và Khánh Ly giành chiến thắng 15/12. Thế nhưng họ để đối thủ lấy lại thế trận và thắng ngược 15/10, 15/9 trong 2 ván còn lại.

Đây là kết quả không như mong muốn của Đội tuyển cầu mây Việt Nam.

Môn cầu mây ASIAD 20 tổ chức thi đấu 3 nội dung nam, 3 nội dung nữ. Cầu mây Việt Nam góp mặt ở 2 nội dung nam (đồng đội 4 người, đội tuyển – regu), 2 nội dung nữ (đồng đội 4 người, đôi).

Đội nữ Việt Nam vào Bảng A nội dung đồng đội 4 người cùng Philippines, Thái Lan, Ấn Độ. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Lào, Nhật Bản.

Bảng A nội dung đôi nữ có Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào. Bảng B gồm Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.

Trong khi đó, Đội nam Việt Nam vào Bảng A nội dung đồng đội 4 người cùng Myanmar, Ấn Độ, Lào. Bảng B gồm Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nội dung đội tuyển – regu nam có Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Nhật Bản; Bảng B gồm Malaysia, Việt Nam, Myanmar.

Đội hình VĐV có mặt tại Nhật Bản gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (nữ), Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Huỳnh Ngọc Sang, Cấn Văn Hoàng, Lê Minh Đức, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh, Đầu Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nhàn, Phạm Quốc Thịnh (nam).

MINH CHIẾN