Aiko Sugihara suýt giải nghệ ở tuổi 22, giành cú đúp vô địch ASIAD ở tuổi 27

Nữ vận động viên thể dục dụng cụ Aiko Sugihara của Nhật Bản đã trở thành nhà vô địch đầy bất ngờ tại ASIAD 20, sau khi những chấn thương và việc tạm rời xa thi đấu từng làm gián đoạn sự nghiệp của ngôi sao 27 tuổi này.

Aiko Sugihara trở thành nhà vô địch đầy bất ngờ tại ASIAD 20. Ảnh: THX

Chung kết nội dung thể dục tự do trên sàn nữ môn thể dục dụng cụ tại ASIAD 20 đã diễn ra tại Nagoya ngày 25-9. Aiko Sugihara giành HCV một cách thuyết phục.

Đứng trên bục vinh quang giữa 2 vận động viên mới 16 tuổi, á quân Misa Nishiyama của Nhật Bản (trái) và người về đích thứ 3 Zhang Yihan của Trung Quốc, Sugihara đã đưa ra câu trả lời đanh thép cho những ai từng nghĩ rằng thời đỉnh cao của cô đã qua.

“Tôi muốn tin rằng mình đã chứng minh được việc gặt hái thành công trong môn thể dục dụng cụ ở độ tuổi cuối 20 là điều hoàn toàn có thể”, cô chia sẻ, sau nhiều năm thi đấu trong khi phải đối mặt với chứng vẹo cột sống và các chấn thương dây chằng tái phát. “Thông điệp của tôi là đừng so sánh bản thân với người khác mà hãy tiến từng bước theo cách riêng của mình. Cứ kiên trì như vậy, bạn hoàn toàn có thể vực dậy, vì thế đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Sugihara trước đó còn tạo nên cuộc “địa chấn” khi vượt qua ứng cử viên sáng giá người Trung Quốc Ke Qinqin, để trở thành nữ vận động viên Nhật Bản đầu tiên giành danh hiệu toàn năng nữ tại ASIAD.

Cần biết rằng kể từ kỳ ASIAD năm 1974 cho đến trước ASIAD 20, trải dài suốt 13 kỳ đại hội liên tiếp, Trung Quốc chưa từng để rơi tấm HCV nội dung toàn năng cá nhân nữ vào tay bất kỳ quốc gia nào khác.

Sugihara bắt đầu tập luyện thể dục dụng cụ từ năm 4 tuổi và nổi danh nhờ kỹ thuật xoay người điêu luyện, qua đó được mệnh danh là “Công chúa Xoay người” (Twist Princess). Cô từng giành danh hiệu vô địch châu Á ở nội dung toàn năng và đồng đội khi mới 16 tuổi, thậm chí còn có một kỹ thuật trên cầu thăng bằng được đặt theo tên mình.

Cô đã bỏ lỡ kỳ Thế vận hội (Tokyo 2020) diễn ra ngay tại quê nhà do phải phẫu thuật đầu gối trái và tạm dừng thi đấu một năm sau đó. Dù đã nỗ lực trở lại vào năm 2023 với hy vọng được tranh tài tại Olympic, cô chỉ có thể đến Paris 2024 với tư cách là vận động viên dự bị.

LINH SƠN