Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền cùng đồng đội dừng cuộc chơi ASIAD 20

Tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền của Thể thao TPHCM và Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã nỗ lực tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày tranh tài 26-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Lê Thị Mộng Tuyền tham dự bài bắn 50m súng trường hơi nữ 3 tư thế.

Đội hình của Việt Nam có 3 xạ thủ thi đấu gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà My và Phí Thanh Thảo. Theo quy định tại mỗi tư thế, xạ thủ có 2 lượt bắn để tính điểm tổng chung cuộc.

Sau các lượt bắn của mình, Lê Thị Mộng Tuyền đạt 585 điểm (trong đó có 20 lần đạn trúng tâm 10 điểm). Đáng tiếc, kết quả chỉ giúp Lê Thị Mộng Tuyền có vị trí 16 vòng loại nên không giành suất dự chung kết. Dù vậy, nữ tuyển thủ người TPHCM là xạ thủ đạt kết quả tốt nhất trong đội hình Việt Nam.

Kết thúc bài bắn, Dương Hà My có hạng 23 với 582 điểm. Xạ thủ Phí Thanh Thảo đứng hạng 39 với thành tích 574 điểm.

Theo kết quả đồng đội, đội súng trường nữ Việt Nam xếp hạng 10 (1.741 điểm) nên không giành huy chương. Giành HCV là đội Trung Quốc (1.773 điểm), HCB là đội Ấn Độ (1.763 điểm), HCĐ là đội Kazakhstan (1.754 điểm).

Nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ là phần thi cuối cùng của Lê Thị Mộng Tuyền và đội súng trường nữ tại ASIAD 20. Trước đó, cô góp mặt ở bài bắn 10m súng trường hơi nữ nhưng không có huy chương cá nhân và đồng đội.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Lê Thị Mộng Tuyền tranh tài ở ASIAD, sau năm 2023 không vào chung kết. Tuy nhiên, nữ xạ thủ này từng đạt suất chính thức dự Olympic năm 2024 tại Pháp.

6 Xạ thủ súng trường của Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã kết thúc thi đấu ASIAD 20 ngày 26-9, không đạt huy chương chung cuộc.

MINH CHIẾN