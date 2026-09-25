Nguyễn Huy Hoàng và tuyển bơi Việt Nam tiếc nuối chia tay ASIAD 20

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội đã không giành được huy chương tại ngày cuối 25-9 của môn bơi Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Huy Hoàng đã không có huy chương tại kỳ ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bơi Việt Nam đã khép lại kỳ ASIAD 20 không như kỳ vọng.

Tại chung kết được chờ đợi nhất là 400m tự do nam vào chiều tối 25-9, Nguyễn Huy Hoàng rất nỗ lực nhưng chỉ về đích hạng 4 (3’48”86), không thể bảo vệ được tấm HCĐ từng có tại ASIAD 19.

Đây là sự tiếc nuối đáng kể của Đội tuyển bơi Việt Nam bởi Huy Hoàng không thể vượt qua các đối thủ mạnh Trung Quốc và Nhật Bản quá mạnh.

Trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20, Huy Hoàng được dự báo đạt kết quả cao ở 4 nội dung trọng điểm gồm 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do nam.

Với điều lệ cho phép mỗi quốc gia đăng ký 2 tuyển thủ dự 1 nội dung cá nhân, Ban huấn luyện phải tính toán chiến thuật rút Huy Hoàng khỏi nội dung 1.500m tự do nhằm tập trung cho 400m tự do và 800m tự do.

Ngoài Nguyễn Huy Hoàng, các tuyển thủ Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Duy, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường đã thi đấu tại ASIAD 20 đều không đạt huy chương.

Đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam nhìn nhận: “Nhiều tuyển thủ đã vượt được thông số chuyên môn, có Kỷ lục quốc gia từ kết quả thi đấu ASIAD 20. Đây là điểm sáng về chuyên môn của VĐV tại giải. Họ cũng sẽ được điều chỉnh, rút kinh nghiệm sau khi tranh tài ở Nhật Bản”.

Kết quả chung kết 400m tự do tại ASIAD 20 của Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: MINH MINH

Như vậy, sau 3 kỳ liên tiếp giành được huy chương gồm ASIAD 17-2014 (2 HCĐ), ASIAD 18-2018 (1 HCB, 1 HCĐ), ASIAD 19-2022 tổ chức năm 2023 (2 HCĐ) thì tại ASIAD 20-2026, kình ngư bơi Việt Nam không có huy chương.

Môn bơi ASIAD 20 tổ chức 42 nội dung. Kết thúc ngày cuối 25-9, đội Trung Quốc giữ vị trí số 1 với 30 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ. Xếp thứ nhì là chủ nhà Nhật Bản (7 HCV, 15 HCB, 15 HCĐ) và hạng ba là Hongkong (Trung Quốc) với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.

Đại diện duy nhất của làng bơi Đông Nam Á là Singapore giành 3 HCB, xếp hạng 7.

Tại ngày cuối, Dương Văn Hoàng Quy xếp hạng 8 chung kết 200m bướm nam (1’59”15); Phạm Thanh Bảo xếp hạng 9 cự ly 50m ếch nam (27”85); Trần Văn Nguyễn Quốc đứng hạng 8 nội dung 400m tự do nam (3’50”77).

MINH CHIẾN