Shin Ohashi phá sâu kỷ lục thế giới nội dung 200m ếch

Shin Ohashi là người đầu tiên đưa thành tích 200m ếch xuống dưới mốc 2 phút 05 giây.

Trong 2 năm qua, Shin Ohashi đã gây chú ý với tài năng đang nở rộ, khi thiết lập các kỷ lục thế giới trẻ ở nội dung 100m ếch và 200m ếch. Vào tối 24-9, chàng trai 17 tuổi này đã làm được nhiều hơn thế khi phá kỷ lục thế giới nội dung 200m ếch tại Tokyo. Quan trọng hơn, Ohashi đã đưa nội dung này sang một cột mốc mới khi trở thành người đầu tiên vượt qua rào cản 2 phút 05 giây.

Ohashi gần như không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào ở nội dung 200m ếch. Đối thủ duy nhất của anh chính là thời gian. Tài năng trẻ người Nhật Bản đã tạo ra thông số chưa từng thấy trong bộ môn này khi chạm đích với thành tích 2 phút 04,83 giây. Kết quả này đã phá sâu kỷ lục thế giới cũ là 2 phút 05,48 giây do kình ngư Qin Haiyang người Trung Quốc thiết lập tại Giải vô địch thế giới năm 2023 ở Fukuoka (Nhật Bản).

Denis Petrashov của Kyrgyzstan về nhì với thành tích 2 phút 08,67 giây, còn Cho Sung-jae của Hàn Quốc giành huy chương đồng với thời gian 2 phút 08,76 giây.

Thành tích của Ohashi đáng chú ý hơn khi bước vào vòng chung kết với thành tích tốt nhất sự nghiệp là 2 phút 06,59 giây - thông số giúp anh nắm giữ kỷ lục thế giới trẻ. Nhưng tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo, anh đã rút ngắn thời gian tới 1,76 giây để vượt qua mốc 2 phút 05 giây.

Ohashi thiết lập kỷ lục thế giới nhờ lối bơi đầy mạnh mẽ và quyết liệt ngay từ 100m đầu tiên. Kình ngư tuổi teen này khởi đầu với thời gian 28,27 giây và hoàn thành 100m đầu tiên trong 59,89 giây - một cột mốc mà hầu hết các vận động viên bơi ếch đều mơ ước đạt được ở cự ly 2 vòng hồ này. Ohashi thực hiện cú quay vòng ở mốc 1 phút 32,40 giây và hoàn tất phần thi với thời gian 32,43 giây ở chặng cuối.

Ohashi lần đầu được biết đến trên đấu trường quốc tế khi thâu tóm các huy chương ở nội dung bơi ếch tại Giải vô địch trẻ Pan Pacific năm 2024 ở Canberra (Australia). Tháng trước, kình ngư trẻ này đã giành huy chương bạc nội dung 100m ếch và huy chương đồng nội dung 200m ếch tại Giải vô địch Pan Pacific diễn ra ở Irvine (California).

LINH SƠN