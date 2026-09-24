ASIAD 20: Bác sĩ chăm sóc tay chèo Việt Nam sau nỗ lực giành HCĐ

Tuyển thủ rowing Việt Nam gặp vấn đề sức khỏe sau khi kết thúc thi đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều 24-9, cặp tay chèo Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc đã thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng. Cả hai đã tập trung đạt tốc độ tối ưu của mình nhưng không thể giành chiến thắng, chỉ về đích thứ 3 với kết quả 7’02”68. Vô địch là đội Trung Quốc (6’45”99) và Iran giành HCB (6’55”78).

Đây là tấm HCĐ thứ 2, tính đến đầu giờ chiều thi đấu của Đội tuyển rowing Việt Nam tại ASIAD 20. Đáng chú ý, sau khi kết thúc, tay chèo Phạm Thị Bích Ngọc đã gặp vấn đề về sức khỏe. Cô nôn khan ở đích, nhưng rất may mắn là bác sĩ của Đoàn thể thao Việt Nam phối hợp cùng Ban tổ chức có mặt trên hồ thi đấu để điều trị và ổn định tình hình cho Bích Ngọc.

Ngay tại điểm tranh tài, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã gặp mặt, động viên tinh thần và chúc mừng tấm HCĐ của 2 tuyển thủ. Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho hai tay chèo Tú Uyên và Bích Ngọc.

MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)