Những tấm HCV đáng nhớ của các xạ thủ Qatar

Rashid Saleh al-Athba có một ngày thi đấu đáng nhớ cho đội tuyển bắn súng Qatar sau khi giành huy chương vàng nội dung bắn đĩa bay (skeet) cá nhân nam với kỷ lục châu Á, chỉ vài giờ sau khi giành HCV đồng đội tại ASIAD 20.

Rashid Saleh al-Athba mang về cú đúp HCV đáng nhớ cho đội tuyển bắn súng Qatar.

Al-Athba của Qatar đã bắn trúng 34 mục tiêu trong trận chung kết cá nhân tại Trường bắn Tổng hợp tỉnh Aichi, chỉ trượt 2 lần và qua đó thiết lập kỷ lục châu Á mới. Xạ thủ Lyu Jianlin của Trung Quốc giành HCB với 33 lần bắn trúng, trong khi Lee Meng-Yuan của Đài Bắc Trung Hoa giành HCĐ với 29 lần bắn trúng.

Trước đó, Al-Athba cùng Nasser Saleh al-Attiyah và Ali Ahmed al-Ishaq đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Qatar tại Đại hội khi đứng đầu bảng xếp hạng đồng đội nam với 353 điểm. Kuwait về đích ở vị trí thứ 2 với 348 điểm, còn Ấn Độ giành HCĐ với 346 điểm.

“Đây là một thành tích lớn mà tôi vô cùng tự hào”, Al-Athba chia sẻ sau khi hoàn tất cú đúp huy chương vàng danh giá. “Chúng tôi đã thành công giành vàng đồng đội, đồng thời tôi cũng giành được huy chương vàng cá nhân. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục gặt hái thành công ở các giải đấu sắp tới”.

Anh cho biết những điều kiện thi đấu đầy thách thức và tính cạnh tranh cao độ càng làm cho thành tích này trở nên đáng giá hơn: “Trình độ các tay súng rất cao. ASIAD được coi là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất, đặc biệt là xét đến bầu không khí và các điều kiện xung quanh sự kiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã xoay xở tốt và đạt được kết quả mà mình mong đợi”.

Trong khi đó, xạ thủ kỳ cựu Al-Attiyah lập một kỳ tích “kép” độc đáo khi giành HCV môn bắn súng ASIAD cùng năm ông vô địch… giải đua xe Dakar Rally. Đây là tấm HCV ASIAD thứ 3 của vận động viên 55 tuổi này, sau các chiến thắng vào năm 2002 và 2010, đồng thời là huy chương thứ 6 của ông tại đấu trường này. Ông cũng từng giành HCĐ nội dung bắn đĩa bay (skeet) tại Olympic London 2012.

Thành tích này bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đua xe của Al-Attiyah, bao gồm 6 chức vô địch Dakar Rally (cuộc đua xe địa hình xuyên quốc gia khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới). Ông giành danh hiệu gần nhất vào đầu năm nay cùng người dẫn đường (co-driver) người Bỉ Fabian Lurquin. Cầm lái chiếc xe Dacia, ông chỉ cần tránh sai sót trong ngày thi đấu cuối cùng để bước lên bục vinh quang, sau khi đã nâng tổng số chiến thắng chặng trong sự nghiệp lên con số 50.

LINH SƠN