ASIAD 20: Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang lỡ tấm huy chương cá nhân 10m súng ngắn hơi

Nguyễn Thùy Trang góp mặt ở chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ nhưng cô thiếu một chút may mắn để chạm tay vào huy chương.

Nguyễn Thùy Trang (áo đỏ) thi đấu chung kết 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngay sau vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ, các xạ thủ bước vào thi đấu chung kết với 8 gương mặt xuất sắc nhất của nội dung tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ Việt Nam duy nhất dự chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ. Sau 2 lượt bắn khởi động đầu tiên tại chung kết, Nguyễn Thùy Trang tự tin giữ vững vị trí để phấn đấu tranh thứ hạng tốt nhất.

Kết thúc lượt bắn thứ 3, Thùy Trang đạt 119,7 điểm. Sau đó, cô tiếp tục đạt 140,2 điểm sau lượt thứ 4. Tới lượt thứ 5, Thùy Trang hoàn thành thi đấu với tổng điểm 159,7 điểm và giữ hạng 6 chung cuộc.

Dù thành tích chưa đủ giúp Nguyễn Thùy Trang đạt huy chương cá nhân nhưng Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn hài lòng với VĐV khi đây là lần đầu tuyển thủ vào chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ tại đấu trường ASIAD.

Trước đó, bắn súng có Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy đã thi đấu 10m súng ngắn hơi nữ nhưng không đạt suất chung kết.

Tuy nhiên, 3 xạ thủ Thùy Trang, Thu Vinh, Thu Thủy đã xuất sắc giành tổng điểm 1.719 để giành HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh theo dõi xạ thủ thi đấu chung kết. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, xạ thủ Trịnh Thu Vinh từng là đại diện duy nhất của Việt Nam vào chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ và đạt hạng 6 (156,2 điểm).

Theo lịch thi đấu, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh còn tiếp thi đấu tìm cơ hội tranh huy chương nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại ASIAD 20. Kết quả chung cuộc nội dung này sẽ diễn ra ngày 28-9.

3 gương mặt giành vị trí cao nhất cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG Giành HCV tại chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ là xạ thủ Choo Gaeun (Hàn Quốc) với 246,3 điểm. Thành tích được công nhận là Kỷ lục châu Á và Kỷ lục ASIAD. HCB là xạ thủ Shen Yiao (Trung Quốc, 241,3 điểm) còn HCĐ là Jiang Ranxin (Trung Quốc, 221,6 điểm).

MINH CHIẾN