Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 23-9

Đoàn thể thao Việt Nam hướng trọng tâm vào các mục tiêu giành huy chương ngày thi đấu tiếp theo 23-9 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 – ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi sẽ thi đấu ngày 23-9 tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đội tuyển bắn súng, wushu, cử tạ... được chờ đợi sẽ mang tới những tấm huy chương tiếp theo cho Đoàn thể thao Việt Nam do nhiều gương mặt trọng điểm ra thi đấu ASIAD 20.

Bắn súng: 3 xạ thủ hàng đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy bước vào thi đấu vòng loại từ lúc 9 giờ 45 phút sáng (theo giờ địa phương tại Nhật Bản).

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu được Đội tuyển bắn súng Việt Nam kỳ vọng tranh huy chương. Nếu vượt qua vòng loại, xạ thủ của Việt Nam sẽ dự chung kết lúc 12 giờ 30 phút.

Bơi: Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu 3 cự ly trong ngày tranh tài. Dương Văn Hoàng Quy dự vòng loại 100m bướm nam lúc 10 giờ 12 phút, Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vòng loại 100m ếch nữ lúc 10 giờ 48 phút và Võ Thị Mỹ Tiên tranh tài vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ lúc 11 giờ 00. Vượt qua vòng loại, các kình ngư sẽ có cơ hội thi đấu chung kết vào tối cùng ngày.

Cử tạ: Lực sĩ Nguyễn Hoài Hương sẽ thi đấu hạng cân 53kg nữ lúc 17 giờ 00. Đội tuyển cử tạ Việt Nam chờ một kết quả suôn sẻ khởi đầu để tự tin tiếp tục tranh thành tích cao ở những ngày tiếp theo.

Đấu kiếm: Hai tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi sẽ dự nội dung kiếm chém cá nhân nam bắt đầu từ 11 giờ 45 phút. Nếu vượt qua vòng loại, họ sẽ vào vòng loại trực tiếp tại buổi chiều cùng ngày.

Karate: Đội tuyển karate Việt Nam sẽ thi đấu nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nam lúc 10 giờ sáng với 3 võ sĩ Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang. Nếu đạt phong độ tốt, đội hình kata nam Việt Nam có triển vọng giành huy chương.

TDDC: Môn Thể dục dụng cụ sẽ thi đấu tính thành tích đồng đội nam trong ngày 23-9. Đội TDDC nam Việt Nam đăng ký Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh thi đấu từ lúc 13 giờ 00.

Wushu: Tuyển thủ Dương Thúy Vi sẽ tham dự bài biểu diễn thương thuật và kiếm thuật của taolu trong ngày tranh tài, bắt đầu từ 11 giờ 10.

Cô được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cùng thi đấu taolu có Vũ Văn Tuấn tham gia bài đao thuật, côn thuật nam từ lúc 9 giờ.

Trong ngày, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Đinh Văn Tâm (56kg nam), Hứa Văn Đoàn (60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) dự bán kết thi đấu đối kháng. Các hạng cân bắt đầu từ 18 giờ 00.

Rowing: Đội tuyển rowing sẽ dự vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ với tuyển thủ Hồ Thị Duy vào lúc 9 giờ 40 phút. Tiếp đó, chúng ta thi đấu thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo), Thuyền đôi nam một mái chèo (Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú).

Cùng ngày vào lúc 10 giờ 50 phút, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông đấu vòng loại thuyền bốn nữ một mái chèo còn Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ dự vòng loại thuyền đôi nữ một mái chèo. Trong buổi chiều, chúng ta tranh tài vòng loại thuyền bốn nam hai mái chuyền và thuyền bốn nam từ 15 giờ 30 phút.

Canoeing: Nguyễn Thị Hương dự vòng loại nội dung C1 200m nữ lúc 10 giờ 30. Vào 14 giờ 40 phút, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương sẽ dự vòng loại C2 500m nữ. Ngoài ra, chúng ta tham gia vòng loại Kayak đôi nữ K2-500m (Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm) và Kayak đôi nam K2-500m (Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Cao Minh).

Xe đạp: Các cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng sẽ đua xuất phát đồng hàng lúc 9 giờ 00.

MINH CHIẾN