Nữ kình ngư 13 tuổi giành HCV ASIAD thứ 2, lập thêm Kỷ lục bơi

Sau khi giành HCV 200m bướm với thành tích phá Kỷ lục ASIAD hôm 20-9, Yu Zidi vừa giành HCV thứ 2 tại Aichi-Nagoya 2026 nội dung 200m cá nhân hỗn hợp và phá Kỷ lục châu Á.

Nụ cười tươi rói của Yu Zidi sau một chiến thắng khác ở "mức bình thường" (Ảnh: THX)

Nữ kình ngư mới 13 tuổi người Trung Quốc - Yu Zidi - tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở nội dung bơi dành cho nữ tại ASIAD 20.

Ở chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ vừa diễn ra tại Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo chiều 21-9, Yu Zidi thi đấu ở làn bơi thứ 5, trong khi đàn chị đồng hương Yu Yiting thi đấu ở làn bơi thứ 4.

Không chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần, Yu Zidi thi đấu thoải mái và chạm đích đến thành hồ với thành tích là 2 phút 06 giây 10, phá Kỷ lục châu Á do Yu Yiting nắm giữ là 2:06.82.

Trong khi chính Yu Yiting - người được đánh giá rất cao với bơi lội Trung Quốc trước ASIAD 20 chỉ về đích thứ 2 với thành tích 2:07.99 (chậm hơn Yu Zidi 1,89 giây). Như vậy, Yu Zidi giành HCV thứ 2 ở ASIAD 20, Yu Yiting chỉ giành HCB.

Yu Zidi cười tươi rói khi giành HCV, trong khi Yu Yiting lau nước mắt vì chỉ giành HCB (Ảnh: THX)

Yu Zidi là một cô bé vẫn còn rất vô tư với nụ cười tươi rói, còn vương nét thơ ngây, nhí nhảnh. Nữ kình ngư mới 13 tuổi đã làm "dậy sóng" Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo. Các quan chức ASIAD 20 thì đau đầu tìm lại hồ sơ để xác định, liệu rằng Yu Zidi có phải là nữ VĐV giành HCV trẻ nhất nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nữ (bắt đầu ở New Dehli 1956) hay không?

Giới mộ điệu bơi thế giới tin rằng, 2 tấm HCV - 2 thành tích phá Kỷ lục của Yu Zidi trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của ASIAD 20 đang mở đường cho mục tiêu lớn hơn tại Olympic Los Angeles và những cuộc đối đầu với siêu sao bơi lội người Canada Summer McIntosh. Màn gặp gỡ này thậm chí có thể diễn ra sớm hơn ở Giải vô địch bơi lội thế giới (hồ dài) dự kiến tổ chức ở Budapest - Hungary vào năm sau.

Trước đó, ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2025 diễn ra ở Singapore, Yu Zidi trở thành kình ngư trẻ nhất lịch sử giành huy chương thế giới khi cùng đội bơi Trung Quốc thắng HCĐ nội dung 4x200m tiếp sức tự do.

* Trong diễn biến đáng chú ý khác, nam kình ngư Trung Quốc Xu Jiayu cũng giành HCV bơi lội thứ 2 ở ASIAD 20. Anh chiến thắng nội dung bơi 50m ngửa với thành tích phá Kỷ lục Đại hội là 24 giây 04. Ngày 20-9, anh giành HCV và phá Kỷ lục ASIAD nội dung 100m ngửa với thành tích 51 giây 98.

Đ.Hg.