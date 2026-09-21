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Đội cờ vua nữ Việt Nam còn cơ hội vào tốp 10 Olympiad 2026

SGGPO

Các kỳ thủ cờ vua nữ Việt Nam đang giữ sự ổn định qua 5 ván đấu đầu tiên tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympiad 2026.

Đội cờ vua nữ Việt Nam đang tranh tài Olympiad 2026 tại Uzbekistan. Ảnh: FIDE
Đội cờ vua nữ Việt Nam đang tranh tài Olympiad 2026 tại Uzbekistan. Ảnh: FIDE

Vào đêm nay 21-9 tại Uzbekistan, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam sẽ bước vào ván 6 gặp đội nữ Pháp. Đội trưởng, HLV Bùi Vinh đã đăng ký đội hình thi đấu gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Phương Hạnh.

Hiện tại, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam vẫn duy trì mạch toàn thắng sau 5 ván đã đấu và tạm đứng vị trí 13 trên bảng xếp hạng. Đội lần lượt thắng Saudi Arabia 4-0, Ba Lan 3-1, Costa Rica 4-0, Australia 3-1, Na Uy 4-0.

Tuy nhiên, trận đấu với đội nữ Pháp được đánh giá sẽ có nhiều thách thức cho các kỳ thủ Việt Nam, khi đội hình của họ có đại kiện tướng Sebag Marie. Tại bàn này, Võ Thị Kim Phụng của Việt Nam sẽ tranh tài với Sebag Marie.

Sau ván 6, các đội sẽ được nghỉ 1 ngày và sẽ trở lại tranh tài ván 7 vào ngày 23-9. Các đội thi đấu cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, đội Ba Lan, Trung Quốc và Kazakhstan đang giữ 3 vị trí dẫn đầu khi cùng đạt 5 chiến thắng. Đội cờ vua nữ Việt Nam được đánh giá đủ cơ hội tranh chấp vị trí trong tốp 10 nếu đảm bảo được kết quả thắng trong các ván tiếp theo.

Trong khi đó tại nội dung nam, Đội tuyển cờ vua Việt Nam đang có hạng 46. Sau 5 ván đã đấu, các kỳ thủ nam Việt Nam có 3 thắng, 2 thua. Tại ván thứ 6 vào đêm 21-9, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam sẽ thi đấu với Nigeria.

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MINH CHIẾN

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