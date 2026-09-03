Đội tuyển cờ vua Việt Nam cạnh tranh gay gắt ở Olympiad 2026

Đội tuyển cờ vua Việt Nam gồm 10 kỳ thủ sẽ sang Uzbekistan tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 – Olympic 2026 vào ngày 14-9.

Kiện tướng Bành Gia Huy (áo đỏ) có cơ hội thi đấu tại Olympiad 2026 sắp tới (Ảnh: BÙI VINH)

Ban huấn luyện Đội tuyển cờ vua Việt Nam cho biết, toàn bộ kỳ thủ đang giữ sự tập trung chuẩn bị chuyên môn và sẵn sàng đến Uzbekistan tranh tài Olympiad 2026.

Đội hình 5 kỳ thủ nam Việt Nam dự giải gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam còn 5 kỳ thủ nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương.

Tại Olympiad 2026, đại kiện tướng Bùi Vinh được Liên đoàn cờ Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam giao trọng trách HLV trưởng chỉ đạo chuyên môn các kỳ thủ.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam gặp nhiều xáo trộn trong quá trình xác định lực lượng tham dự Olympiad 2026. Các đại kiện tướng quen thuộc như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh… sẽ không góp mặt tại kỳ Olympiad 2026 này.

Tuy nhiên, Liên đoàn cờ Việt Nam và các HLV chuyên môn xác định cờ vua Việt Nam phải giữ sự đoàn kết, tập trung để làm tốt chuyên môn. Do vậy, 10 kỳ thủ được trao suất chính thức tranh tài Olympiad 2026 đã nhận được sự đồng thuận cao nhất của giới chuyên môn lúc này.

Theo Ban tổ chức, nội dung nam của Olympiad 2026 có 208 đội tuyển tham dự khiến cuộc cạnh tranh rất gay gắt. Đội cờ vua nam Việt Nam có hệ số elo trung bình là 2456, đứng vị trí 47.

Đội cờ vua Mỹ có hệ số elo trung bình 2753, giữ hạt giống số 1 còn vị trí thứ 2 thuộc về đội Ấn Độ khi có hệ số elo trung bình 2735.

5 kỳ thủ nam của Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 là các gương mặt trẻ triển vọng. Trong đó, Bành Gia Huy từng tham gia Olympiad 2024, những người còn lại là lần đầu góp mặt ở đấu trường này.

Phía nữ, 4 đại kiện tướng Thảo Nguyên, Kim Phụng, Mai Hưng, Phương Hạnh là những người có kinh nghiệm nên Ban huấn luyện chờ đợi họ sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Olympiad 2026 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 16-9 tới 27-9. Các đội tuyển thi đấu 11 ván tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Điểm đồng đội được tính từ kết quả của toàn bộ kỳ thủ qua mỗi vòng đấu.

Kết thúc kỳ thi đấu Olympiad 2024, đội nam Việt Nam đã đạt thứ hạng 25 còn đội nữ Việt Nam giành vị trí 23.

MINH CHIẾN