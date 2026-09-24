Dấu ấn của các tay chèo TPHCM tại ASIAD 20

Giữa những cuộc tranh tài quyết liệt tại ASIAD 20 (Nhật Bản), các tay chèo TPHCM đã góp sức vào 2 tấm HCĐ của rowing Việt Nam, viết nên câu chuyện đẹp về ý chí và khát vọng.

Các tay chèo rowing TPHCM giành 2 HCĐ ASIAD 20. Ảnh: ĐỨC TÂN

Ngày 24-9, đội tuyển rowing Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với 4 HCĐ. Đáng chú ý, 2 trong số đó có sự góp mặt của các tuyển thủ TPHCM gồm: Lê Thị Hiền, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú.

Tấm HCĐ đầu tiên đến từ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Lê Thị Hiền cùng các đồng đội: Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh đã thể hiện sự ăn ý cùng tinh thần thi đấu quả cảm để cán đích với thành tích 6 phút 43 giây 86.

Đội hình thuyền 4 nữ giành HCĐ ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Nếu như nội dung nữ mang đến niềm vui từ sự ổn định và bản lĩnh, thì tấm huy chương của thuyền bốn nam một mái chèo lại là câu chuyện đầy cảm xúc. Trước những đối thủ rất mạnh như Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan và Nhật Bản, các tuyển thủ Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đã thi đấu kiên cường, về đích thứ ba với thời gian 5 phút 54 giây 40.

Thành tích này không chỉ mang về tấm HCĐ quý giá, mà còn đánh dấu lần đầu tiên rowing nam Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD, mở ra cột mốc đáng nhớ cho bộ môn.

Đội hình thuyền 4 nam tại ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương là hành trình dài của sự hy sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi buổi tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đều là những viên gạch xây nên thành công hôm nay.

Ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, xúc động chia sẻ: “Mỗi tấm huy chương là kết quả của ý chí, mồ hôi, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu”.

Trong số những gương mặt tiêu biểu, Lê Thị Hiền là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ. Với thành tích 1 HCB và 2 HCĐ qua các kỳ ASIAD 18, 19 và 20, nữ tuyển thủ TPHCM luôn được đánh giá cao bởi ý chí vượt khó cùng phong độ ổn định.

Còn với các tay chèo nam, tấm HCĐ ASIAD 20 là thành quả ngọt ngào sau gần một thập kỷ miệt mài tập luyện, theo đuổi đam mê và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Những tấm HCĐ tại ASIAD 20 có thể chưa phải đỉnh cao cuối cùng, nhưng đó là dấu son đẹp trong hành trình phát triển của rowing TPHCM.

NGUYỄN ANH