Quyết liệt cuộc đua giành vé đến vòng chung kết Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Ngày 24-9 tại trường Đại học Hoa Sen - TPHCM, Ban tổ chức Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026 (SBC 2026) đã tiến hành lễ công bố chặng tranh tài khu vực cuối cùng để tìm ra chủ nhân những tấm vé còn lại tiến đến vòng chung kết tổng của giải.

Các trận đấu của giải sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Vòng play-off của SBC 2026 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11-10-2026 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TPHCM), quy tụ 10 đội bóng hàng đầu của phong trào bóng rổ TPHCM và khu vực.

Vòng play-off SBC 2026 có sự góp mặt của 4 đội đạt thành tích tốt nhất tại SBC 2025 là Tsunami Dreamers (vô địch), IN’N’OUT (hạng nhì), Baller Club (hạng ba), Next Level Hyperhall (hạng tư) và 6 đội giành vé đi tiếp từ vòng Play-in (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13-9-2026) là GVU, Pick N Roll, Elite Hoopers, Thái Sơn Nam, Skyhawk Basketball và Dolphin JR By Humble.

Các đội bốc thăm chia thành hai bảng, mỗi bảng 5 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Bốn đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng bước tiếp vào vòng tứ kết, mở ra cuộc đua loại trực tiếp hướng tới chức vô địch SBC 2026, đồng thời xác định các đội cuối cùng bước vào chặng Chung kết tổng VBC 2026.

Toàn cảnh lễ công bố vào chiều 24-9 tại TPHCM.

Bên cạnh những màn tranh tài sôi động trên sân, SBC 2026 mang đến chuỗi hoạt động bên lề đa dạng dành cho khán giả. Đáng chú ý, sự kiện Meet and Greet sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 2-10-2026 tại sân bóng rổ ngoài trời, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Đây là cơ hội để người hâm mộ được giao lưu, luyện tập cùng 2 vận động viên chuyên nghiệp Michael Soy và Tony Hoàng Tú, đồng thời nhận những phần quà bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn. Sự kiện mở cửa cho tất cả mọi người và tiếp nhận đến khi đủ số lượng người tham gia.

Ngoài ra, khán giả có cơ hội trải nghiệm và khám phá các sản phẩm mang dấu ấn riêng của SBC 2026. Đặc biệt, bộ vật phẩm mới của hệ thống VBC 2026 sẽ chính thức ra mắt, với thông tin chi tiết sẽ được hé lộ trong thời gian tới.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng hoa đến các nhà tài trợ đồng hành giải đấu.

Mùa giải VBC 2026 được lấy cảm hứng từ những giá trị nguyên bản của sự sống, thể hiện qua các yếu tố thuộc ngũ hành: Đất – Nước – Lửa. Tại chặng Hà Nội, Đất tượng trưng cho nền tảng và sự vun bồi; tại chặng Đà Nẵng, Nước đại diện cho sự kết nối và lan tỏa. Đến TPHCM, SBC 2026 tiếp nối với biểu tượng Lửa, khơi nguồn từ nhịp sống sôi động, cởi mở của thành phố.

Các trận đấu tại SBC 2026 được tường thuật trực tiếp trên kênh ONSPORTS NEWS, thuộc Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab, và Fanpage của giải đấu. Ngoài ra, khán giả có thể mua vé qua nền tảng Ticketbox và VNPAY để trực tiếp theo dõi các trận đấu. Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức.

KHÁNH VÂN