Dương Thúy Vi – Nữ võ sĩ "không tuổi" của wushu Việt Nam

Dương Thúy Vi không giành được huy chương tại SEA Games 33-2025 nhưng cô trở lại đầy mạnh mẽ để có HCĐ tại sàn đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Dương Thúy Vi vẫn thể hiện sự bền bỉ mỗi khi lên sàn đấu thể hiện chuyên môn và giành huy chương cho Đội tuyển wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại sàn đấu nội dung taolu (biểu diễn) môn wushu tại ASIAD 20 ngày 23-9, Dương Thúy Vi hoàn thành được mục tiêu đề ra và giành tấm HCĐ cho mình.

Vẫn những động tác khoan thai nhưng đầy mạnh mẽ trong 2 bài thương thuật, kiếm thuật sở trường, Dương Thúy Vi đã thể hiện bài biểu diễn với gương mặt sắc lạnh và chính xác tới từng kỹ thuật.

Nữ tuyển thủ bày tỏ sau khi nhận HCĐ: “Đối thủ Yao Yang của Trung Quốc, người đạt HCV, là VĐV mạnh. VĐV trẻ này thực hiện độ khó rất cao trong bài biểu diễn. Tôi từng tập huấn Trung Quốc và thi đấu với đàn chị của Yao Yang. Bây giờ, cô ấy đã là VĐV tuyến 1 của wushu Trung Quốc. Thi đấu trước đối thủ có kỹ thuật tốt luôn là thách thức cho tôi”.

1 năm trước, truyền thông cả nước và giới chuyên môn có không ít nghi ngại về Dương Thúy Vi khi cô không giành được huy chương tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Bản thân Dương Thúy Vi khẳng định mình không thay đổi các kỹ thuật bài chuyên môn để nhắm đích xa là ASIAD 20. Thúy Vi hiểu, mình cần một sự chuẩn bị phù hợp nhất.

Sự tập trung và quyết tâm đó của Dương Thúy Vi đã đổi lại là tấm HCĐ tại ASIAD 20. Tính về số lần dự ASIAD, Dương Thúy Vi hiện giữ kỷ lục tại làng wushu Việt Nam.

Cô bắt đầu dự lần đầu tại ASIAD 16-2010, nhưng chưa có huy chương. Tại ASIAD 17-2014, Dương Thúy Vi giành HCV, trở thành "cứu tinh" của Đoàn thể thao Việt Nam với ngôi vô địch duy nhất.

Trong 3 kỳ liên tiếp ASIAD 18-2018, ASIAD 19 năm 2023, ASIAD 20-2026, Dương Thúy Vi nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ giành HCĐ.

Thúy Vi thi đấu giành HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Cuối năm 2025, rất nhiều câu hỏi cho Thúy Vi về khả năng dừng lại sự nghiệp VĐV và chuyển hướng làm HLV hay chưa. Dương Thúy Vi thận trọng bày tỏ rằng mình còn động lực, còn khát khao chinh phục thành tích nên tập trung tập luyện, thi đấu theo sự tin tưởng của các HLV.

“Rất nhiều người hỏi tôi khi nào sẽ nghỉ ngơi. Tôi chỉ cười và bảo không ai là mãi mãi và sẽ có thời điểm dừng lại. Tôi từng nghĩ mình hoàn thành nhiệm vụ đạt HCV tại ASIAD 17-2014 đã là mỹ mãn để dừng lại. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục thi đấu đến năm 2026 này. Với tôi, tình yêu dành cho wushu vẫn là động lực để mình làm tốt nhất chuyên môn”, Dương Thúy Vi chia sẻ.

Trong sự nghiệp, Dương Thúy Vi đã giành đủ bộ sưu tập thành tích với HCV tại SEA Games, HCV tại ASIAD, HCV Giải vô địch thế giới, HCV World Games, HCV Giải vô địch châu Á, HCV Cúp thế giới.

Hiện tại, nhiều đồng đội cùng lứa Dương Thúy Vi đã là HLV. Ở tuổi 33, nữ tuyển thủ của Thể thao Hà Nội và Đội tuyển wushu Việt Nam còn bền bỉ tập luyện, thi đấu để mang về những kết quả trong tầm tay.

MINH CHIẾN