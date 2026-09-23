Đô cử Triều Tiên phá sâu 3 kỷ lục thế giới ở ASIAD 20

Vận động viên Ri Song-gum đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) một cách đầy ấn tượng, khi phá sâu 3 kỷ lục thế giới ở hạng cân 49 kg nữ.

Đô cử Ri Song-gum giành HCV và phá sâu 3 kỷ lục thế giới ở hạng cân 49 kg nữ. Ảnh: THX

Ri Song-gum đã nâng thành công mức tạ 94kg ở nội dung cử giật mở màn ASIAD 20, vượt qua kỷ lục thế giới cũ 1kg. Sau đó, cô đã 2 lần phá kỷ lục thế giới ở nội dung cử đẩy (kỷ lục cũ là 115kg) khi nâng thành công mức tạ 116kg và tiếp đó là 121kg. Những thông số này góp phần giúp tổng thành tích 215kg của cô đã vượt xa kỷ lục thế giới cũ tới 7kg.

Vận động viên Mirabai Chanu của Ấn Độ, người từng giành huy chương bạc tại Olympic Tokyo 2021, cuối cùng cũng đã giành được huy chương ASIAD sau 3 lần tham dự. Cô đạt tổng thành tích 198kg - bao gồm 87kg ở nội dung cử giật và 111kg ở nội dung cử đẩy. Trong khi đó, vận động viên Diana Tri Wijayana của Indonesia giành huy chương đồng với tổng cử 191kg (lần lượt là 88kg và 103kg).

Như vậy, đô cử Ri Song-gum 28 tuổi đã vô địch tại 3 kỳ ASIAD liên tiếp, bắt đầu từ kỳ đại hội năm 2018. Ri trở thành nữ vận động viên đầu tiên của CHDCND Triều Tiên giành được 3 huy chương vàng cử tạ ASIAD. Cô sánh ngang thành tích của các vận động viên Mohammad Nassiri (Iran, giai đoạn 1966-1974), Kim Tae-hyun (Hàn Quốc, 1990-1998) và Behdad Salimi (Iran, 2010-2018). Ri cũng đã vô địch giải thế giới vào các năm 2024 và 2025.

Tấm huy chương vàng của Ri là HCV đầu tiên của CHDCND Triều Tiên tại kỳ ASIAD 20 tổ chức ở Nhật Bản, sau khi giành được một huy chương đồng ở môn quần vợt mềm.

LINH SƠN