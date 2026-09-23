Đội tuyển karate Việt Nam hoàn thành ASIAD 20 với 3 tấm huy chương

Các tuyển thủ karate Việt Nam chính thức kết thúc tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) với 3 tấm huy chương quý giá.

VĐV nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nam của Đội tuyển karate Việt Nam đã kết thúc tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng ngày 23-9 theo giờ địa phương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đội tuyển karate Việt Nam đã thi đấu xong các nội dung của mình tại ASIAD 20.

Các võ sĩ tranh tài nội dung cuối cùng là kata (biểu diễn) đồng đội nam với 3 tuyển thủ Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang không giành được huy chương chung cuộc.

Tại trận tranh HCĐ, bộ 3 tuyển thủ của đội kata nam Việt Nam để thua sít sao 2-3 trước đối thủ Malaysia.

Như vậy, Đội tuyển karate Việt Nam thực hiện xong 7 nội dung tại ASIAD 20 gồm kata cá nhân nam, kata cá nhân nữ, kata đồng đội nam, kata đồng đội nữ, 60kg nam, 67kg nam và 68kg nữ.

Ở Nhật Bản lần này, các võ sĩ giành được 1 HCV (kata đồng đội nữ), 1 HCĐ kata cá nhân nữ (Bùi Ngọc Nhi) và 1 HCĐ 68kg nữ (Nguyễn Thị Diệu Ly).

Karate Việt Nam là đội tuyển giành HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Lãnh đội karate Việt Nam tại ASIAD 20 Vũ Sơn Hà trao đổi từ Nhật Bản: "Toàn đội đã thi đấu với quyết tâm cao nhất. Đấu trường ASIAD 20 có nhiều tuyển thủ hàng đầu tham gia. Vì thế, từng kết quả huy chương là nỗ lực của tập thể Ban huấn luyện, VĐV. Chúng tôi rất trân trọng thành tích các em VĐV mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam".

Với thành tích trên, các tuyển thủ karate Việt Nam được nhận số tiền thưởng “nóng” giá trị.

Trong đó, mỗi tấm HCV được Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” 200 triệu đồng, bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) thưởng “nóng” 100 triệu đồng, còn thành tích HCĐ được thưởng “nóng” 70 triệu đồng.

Trên sàn đấu tại ASIAD 20, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm còn được Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam thưởng “nóng” 50 triệu đồng và Tập đoàn T&T thưởng “nóng” 100 triệu đồng.

Ngày 24-9, thành viên Đội tuyển karate Việt Nam rời Nhật Bản về nước. Đội tuyển đã đăng ký danh sách VĐV thi đấu ASIAD 20 gồm: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam.

MINH CHIẾN