Ngày sinh nhật đáng nhớ của xạ thủ Ấn Độ

Dù vẫn chưa thể giúp đoàn thể thao Ấn Độ giải cơn khát vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của ASIAD 20, nhưng ngày sinh nhật 21-9 năm nay chắc chắn sẽ được xạ thủ Himanshu Dhillon nhớ mãi khi anh giành cú đúp huy chương bạc.

Himanshu Dhillon (trái) giành huy chương bạc súng trường hơi 10m nam cá nhân. Ảnh: THX

Tại trường bắn tỉnh Aichi, Himanshu đạt 630 điểm góp công giúp đội tuyển Ấn Độ (bao gồm cả Rudrankksh Patil và Parth Mane) giành huy chương bạc đồng đội ở nội dung súng trường hơi 10m nam.

Tiếp đó, trong trận chung kết ở nội dung cá nhân, anh đã vượt qua đồng đội từng là nhà vô địch thế giới Rudrankksh và bám đuổi sát sao nhà vô địch Olympic 2 lần kiêm tay súng số 1 thế giới Sheng Lihao (Trung Quốc), trước khi mang về thêm một tấm huy chương bạc danh giá nữa.

ASIAD 20 là giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này của Himanshu - người ban đầu được định hướng để trở thành một đô vật trước khi chuyển sang môn bắn súng vì cho rằng môn thể thao này “dễ thở” hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi đứng cạnh những xạ thủ hàng đầu thế giới, xạ thủ 21 tuổi vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Có thời điểm, anh chỉ kém xạ thủ hàng đầu Lihao đúng 0,2 điểm, nhưng ngôi sao người Trung Quốc đã thi đấu quá ổn định và chính xác như một cỗ máy.

Dù đã nỗ lực hết mình, Himanshu vẫn thiếu một chút may mắn để chạm tay tới chiến thắng. Tuy nhiên, anh hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Xét về một món quà cho sinh nhật lần thứ 21, anh chẳng có lý do gì để phàn nàn cả. “Tôi không nghĩ mình có thể nhận được món quà sinh nhật nào tuyệt vời hơn thế này”, Himanshu chia sẻ.

Đoàn thể thao Ấn Độ mang đến ASIAD 20 một lực lượng hùng hậu lên đến 503 vận động viên, nhưng họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất sau 2 ngày thi đấu chính thức. Ấn Độ hiện xếp thứ 12 toàn đoàn khi giành 4 HCB và 2 HCĐ.

LINH SƠN