ASIAD 20: Xạ thủ súng trường nam Việt Nam lỡ hẹn chung kết

Đội tuyển bắn súng Việt Nam chưa đạt được kết quả tốt nhất tại các bài bắn súng trường dù đang nỗ lực tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Xạ thủ súng trường nam của Việt Nam chưa thành công tại sáng thi đấu 21-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nam sáng ngày 21-9. Nội dung này thu hút 46 xạ thủ tranh tài.

Khép lại các lượt bắn cá nhân, xạ thủ Phùng Việt Dũng (627 điểm) giành vị trí 15. Xạ thủ Nguyễn Minh Quang có 623,8 điểm xếp hạng 27. Nguyễn Tâm Quang hạng 33 với 620,1 điểm.

Các kết quả trên chưa giúp 3 xạ thủ của Việt Nam vào chung kết cá nhân 10m súng trường hơi nam tại ASIAD 20.

Tại vòng loại, 2 xạ thủ Sheng Lihao (Trung Quốc) và Ma Sihan (Trung Quốc) xếp nhất lần lượt với điểm số 635,4 và 633. Họ có suất dự chung kết nội dung.

Quy định của môn bắn súng ASIAD 20, mỗi đội sẽ được tối đa 2 xạ thủ đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại tham dự chung kết nội dung cá nhân.

Đối với kết quả đồng đội 10m súng trường hơi nam, đội Việt Nam có hạng 8 (1870, 9 điểm). Đội Trung Quốc đã giành vị trí số 1 với kết quả 1899 điểm, lập kỷ lục thế giới.

Tại ngày thi đấu trước đó, xạ thủ 10m súng trường hơi nữ của Việt Nam (Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà My) không lọt vào chung kết để tranh huy chương cá nhân.

Bắn súng là Đội tuyển thể thao quốc gia đặt mục tiêu tranh HCV tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN