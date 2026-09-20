Kỷ lục ASIAD đầu tiên được phá ở môn bơi

Ngôi sao Tang Qianting của Trung Quốc là người đầu tiên phá kỷ lục ASIAD 20 môn bơi, khi nữ kình ngư 22 tuổi một lần nữa bơi dưới 30 giây tại vòng loại nội dung 50m ếch nữ.

Vòng loại môn bơi diễn ra khá trầm lắng khi hầu hết các vận động viên hạt giống hàng đầu đều dễ dàng giành quyền vào chung kết, nhưng bầu không khí đã trở nên sôi động hơn về cuối khi kình ngư Tang Qianting của Trung Quốc giành chiến thắng ở nội dung 50m ếch nữ. Cô lập kỷ lục ASIAD với thành tích 29,50 giây, chỉ kém một chút so với kỷ lục châu Á do chính cô thiết lập vào tháng 3 năm nay (29,44 giây).

Tang Qianting là đương kim vô địch ASIAD ở nội dung 50m ếch. Năm 2023, cô giành chiến thắng với thời gian 29,96 giây sau khi lập kỷ lục châu Á tại vòng loại với thành tích 29,92 giây. Tại ASIAD 20, cô bước vào chung kết với tư cách là người có thành tích tốt nhất vòng loại, bỏ xa người xếp sau là Satomi Suzuki của Nhật Bản (30,35 giây) và người đồng hương Yang Chang (30,56 giây) tới 0,85 giây. Loạt bơi chung kết 50m ếch sẽ diễn ra vào tối 20-9.

Mặc dù có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây ở nội dung bể ngắn, cô lại chưa từng bơi dưới 30 giây ở nội dung 50m ếch trong năm 2024 hay 2025. Tuy nhiên, tính đến nay trong năm 2026, cô đã làm được điều này ít nhất 6 lần. Trong đó Tang Qianting từng vô địch nội dung 50m ếch tại Pan Pacific Championships đầu mùa hè này, đồng thời giành thêm huy chương bạc nội dung 100m ếch và huy chương đồng nội dung tiếp sức hỗn hợp 400m nữ.

Ở diễn biến quan trọng khác trong ngày 20-9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 20, Trung Quốc phá kỷ lục thế giới khi giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ súng trường hơi 10m, đứng trên Ấn Độ và Nhật Bản với tổng điểm kỷ lục thế giới là 1904,2.

Trước đó, tấm huy chương vàng đầu tiên mà Trung Quốc giành được là ở nội dung đồng đội nữ môn 5 môn phối hợp hiện đại.

LINH SƠN