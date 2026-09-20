Thách thức chinh phục ASIAD 20 cho tuyển đấu kiếm Việt Nam

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam chính thức có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tự tin tranh huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) dù sẽ gặp nhiều thách thức.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sang Nhật Bản dự ASIAD 20. Ảnh: HỒNG ĐĂNG

Sáng ngày 20-9, các thành viên Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã đặt chân tới Nhật Bản sẵn sàng tranh tài ASIAD 20.

Trước giờ góp mặt ASIAD 20, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) Nguyễn Hồng Đăng trao đổi: “Chúng tôi hiểu rằng ASIAD 20 sẽ có những kiếm thủ hàng đầu châu Á tham dự. Toàn đội sẽ nỗ lực đạt kết quả cao nhất”.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam không giành được huy chương tại ASIAD 19 tranh tài năm 2023 tại Trung Quốc.

Chuẩn bị cho ASIAD 20, Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch từng nội dung cụ thể cho nhóm kiếm thủ trọng điểm dự báo đủ cơ hội tranh chấp thành tích.

Như ông Nguyễn Hồng Đăng đã phân tích, Đội giữ sự lạc quan tinh thần nhưng phải thận trọng chuyên môn bởi giành được 1 tấm huy chương tại ASIAD luôn không dễ dàng.

Lần gần nhất Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đạt huy chương ASIAD là 2 tấm HCĐ nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam (Nguyễn Tiến Nhật) và kiếm ba cạnh đồng đội nam (Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Phạm Hùng Dương, Trương Trần Nhật Minh) ở ASIAD 17-2014. Trong các kỳ ASIAD 18-2018, ASIAD 19 năm 2023, họ thi đấu không thành công.

Kiếm thủ Việt Nam sẽ tập trung tìm kết quả tốt nhất tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng tin tưởng sẽ có kết quả khả quan nội dung kiếm chém nam với Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi đang có tinh thần tốt.

Tháng 6 năm nay, Đội tuyển đấu kiếm tham dự Giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đây là dịp giúp Ban huấn luyện nắm bắt thêm về nhóm tuyển thủ sẽ góp mặt ASIAD 20 tại từng nội dung để kịp điều chỉnh chuyên môn tốt hơn.

Trước khi dự ASIAD 20, thành viên Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam được tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc ở thời điểm nước rút chuẩn bị chuyên môn.

HLV Nguyễn Lê Bá Quang của Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết: “Tất cả tuyển thủ tham gia tập huấn đã tận dụng tối đa thời gian để tích lũy thêm chuyên môn. Các em có tinh thần thoải mái. Chúng tôi đã sẵn sàng thi đấu”.

Môn đấu kiếm ASIAD 20 sẽ thi đấu từ ngày 22 tới 27-9. Ban tổ chức sẽ họp kỹ thuật và bốc thăm từng nội dung trước khi khởi tranh chính thức.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đăng ký 10 kiếm thủ thi đấu ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu.

MINH CHIẾN