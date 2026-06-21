Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và tuyển kiếm Việt Nam thi đấu vô địch châu Á 2026

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã bước vào tranh tài giải vô địch châu Á 2026 và đây là cơ hội kiểm tra chuyên môn trước ASIAD 20.

Đấu kiếm Việt Nam tập trung tích lũy kinh nghiệm cho VĐV từ giải đấu quan trọng như vô địch châu Á 2026. Ảnh: HỢP HỢP

Hơn 400 kiếm thủ của 34 quốc gia, vùng lãnh thổ có mặt tại Ấn Độ bước vào tranh tài giải vô địch đấu kiếm châu Á 2026 đã cho thấy giá trị chuyên môn của giải đấu. Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết: “Đây là cuộc đấu có giá trị chuyên môn để VĐV Việt Nam đánh giá được cơ hội của mình trước các đối thủ trong châu lục. Đấu kiếm là môn luôn cần thi đấu tăng cường thành tích nên các giải ở cấp độ vô địch châu lục có tính chất thi đấu rất quyết định”.

Năm nay, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ hướng tới nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đạt thành tích ở ASIAD 20 tại Nhật Bản. Sự chuẩn bị chuyên môn cho VĐV đấu kiếm được tập trung tích cực từ tháng 1-2026 và tất cả kiếm thủ nội dung kiếm chém, kiếm liễu nam, nữ tập luyện tại Bắc Ninh còn nội dung kiếm ba cạnh tập huấn ở TPHCM.

Về chuyên môn, giải vô địch châu Á 2026 là cơ hội thực tiễn giúp VĐV Việt Nam so sánh trình độ của mình trước nhiều đối thủ.

Tại giải vô địch châu Á 2026, đội hình kiếm thủ Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Phòong Thành Cẩm, Phạm Hùng Dương. Mỗi người có trọng trách chuyên môn của mình. Dễ nhận thấy, các gương mặt kể trên không loại trừ là lực lượng sẽ được chuẩn bị tìm cơ hội tranh chấp thành tích tại ASIAD 20.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam góp mặt 8 kiếm thủ. Chúng ta tập trung vào 2 nội dung thế mạnh (dựa theo lực lượng VĐV) là kiếm chém nam và kiếm ba cạnh nam. Ở Đại hội trên, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam không giành được huy chương.

Lần gần nhất đấu kiếm Việt Nam có huy chương tại giải vô địch châu Á là năm 2019 với thành tích HCĐ cá nhân kiếm ba cạnh nam của Nguyễn Tiến Nhật. Trước đó, vào năm 2016, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có 2 tấm HCĐ ở giải vô địch châu Á trong các nội dung kiếm chém cá nhân nam, đồng đội nam.

Đấu kiếm Việt Nam vẫn đang tìm kiếm thêm các gương mặt triển vọng có khả năng phát triển chuyên môn tốt nhất. Ảnh: HỢP HỢP

Olympic năm 2016 là giai đoạn ghi nhận thành tích tốt của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam bằng việc đạt 4 suất chính thức góp mặt. Tuy vậy từ đó tới nay, trải qua 10 năm, đấu kiếm Việt Nam đã có thêm các lần tham dự ASIAD 18 năm 2018 và ASIAD 19 năm 2023 nhưng chưa có được huy chương như kỳ vọng

Nhiều yếu tố để cấu thành thành tích quốc tế cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Trên hết, từng kiếm thủ vẫn mong mỏi sẽ được nhiều cơ hội thi đấu quốc tế. Khi thi đấu và cọ xát thường xuyên, kinh nghiệm được tích lũy và họ thích ứng trước các giải đấu lớn để không gặp áp lực.

ASIAD 20 sẽ tổ chức 12 nội dung (kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ). Có thể đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ không dự tranh đủ các nội dung nhưng sẽ chọn kiếm thủ dự báo được khả năng tranh chấp huy chương để đăng ký dự Đại hội lần này. Phong độ của VĐV Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 sẽ là một thước đo chuyên môn quan trọng nhất.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2026 từ ngày 17 tới 24-6. Ở kết quả thi đấu mới nhất nội dung kiếm chém cá nhân nam, tuyển thủ Nguyễn Xuân Lợi đã xếp hạng 14 chung cuộc. Vô địch nội dung là kiếm thủ Oh Sanguk (Hàn Quốc).

MINH CHIẾN