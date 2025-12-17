Đấu kiếm Việt Nam có 2 tấm HCV quan trọng

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã lấy lại tự tin để giành 2 tấm HCV ở ngày thi đấu 17-12 của SEA Games 33-2025 và kết quả thuộc về thi đấu cá nhân.

VĐV đấu kiếm tranh tài tại SEA Games 33-2025. Ảnh: THAILANDFENCINGFEDERATION

Nguyễn Phước Đến và Nguyễn Xuân Lợi là những người mang về 2 tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Ở buổi chiều tranh tài ngày 17-12, Nguyễn Phước Đến thi đấu trận chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam với nỗ lực cao nhất và giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Jose Noelito Jr. (Philippines). Là người lên điểm đầu tiên, tuy nhiên, Phước Đến để đối thủ giành lại thế trận và giằng co từng điểm trong mỗi pha tấn công. Tuy nhiên, tuyển thủ người TPHCM vẫn biết cách vượt lên đúng thời điểm qua đó giành chiến thắng với thành tích chung cuộc 15-14 để mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở Thái Lan lần này. Cách đây 2 năm, Jose Noelito từng giành HCB nội dung này tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Phước Đến giành HCV cá nhân kiếm ba cạnh. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, tuyển thủ này cùng đội kiếm ba cạnh nam Việt Nam đã được tập huấn ở Hàn Quốc.

Nối tiếp kết quả trên, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã có Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi lọt vào chung kết kiếm chém cá nhân nam. Trong trận đấu nội bộ này, Xuân Lợi vượt qua người đồng đội với tỷ số 15-10 để giành HCV cá nhân tại SEA Games 33-2025. Đây là HCV thứ 2 của đấu kiếm Việt Nam tính tới thời điểm này.

Trước đó, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã có 2 tấm HCĐ ở kết quả thi đấu của Nguyễn Phương Kim (kiếm ba cạnh nữ) và Phạm Thị Thu Hoài (kiếm chém nữ).

MINH CHIẾN