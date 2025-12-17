Đội tuyển rowing Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV tại SEA Games 33

Các tay chèo rowing Việt Nam hoàn tất các nội dung của mình tại SEA Games 33-2025 và đạt tổng 4 HCV để vượt chỉ tiêu đề ra.

Các tay chèo Việt Nam giành HCV nội dung thuyền 4 người nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam đã nhận chỉ tiêu giành từ 3 tới 4 HCV tại SEA Games 33-2025. Trong ngày tranh tài 17-12, các tay chèo của Việt Nam giành 3 ngôi vô địch. Cùng 1 HCV ở ngày thi đấu trước đó, đội tuyển rowing Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích với tổng 4 HCV ở Thái Lan lần này.

Lãnh đội đua thuyển Việt Nam – bà Dương Hồng Hạnh trao đổi tại Thái Lan: “Trong ngày thi đấu, chúng tôi đã dự báo các em sẽ đảm bảo được phong độ. Điều này đã thể hiện cụ thể trên hồ tranh tài và việc tuyển thủ Việt Nam giành 3 HCV trong 4 nội dung chung kết được nói lên tất cả. Chúng tôi rất trân trọng những tấm huy chương mà từng tuyển thủ giành được. Bất kỳ màu nào của huy chương cũng là nỗ lực tập luyện, thi đấu của VĐV”

Tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu và giành HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn rowing của SEA Games 33-2025 có 8 nội dung. Các tay chèo của Việt Nam giành được 4 HCV lần lượt ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ (Hồ Thị Duy), thuyền 4 người nữ hai tay chèo (Bùi Thị Thu HIền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ), thuyền đôi nam một mái chèo (Nguyễn Phú, Hoàng Văn Đạt), thuyền 4 người nữ hạng nhẹ (Lường Thị Thảo, Dư Thị Bông, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui).

Sau ngày tranh tài cuối cùng 17-12, các tay chèo sẽ về nước vào ngày 18-12 khi đã hoàn thành các nội dung ở SEA Games 33-2025. Cách đây 2 năm, môn rowing không nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 32-2023.

Đua thuyền rowing Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong nhóm đầu ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi được tổ chức trở lại tại SEA Games 33-2025, đội tuyển rowing Việt Nam vẫn giữ được phong độ cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tại SEA Games 33-2025, tuyển thủ Olympic Phạm Thị Huệ đã góp mặt và giành được 1 HCV trong nội dung thi đấu.

MINH CHIẾN