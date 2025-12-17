Lịch thi đấu SEA Games ngày 17-12: Tuyển thủ vật, pencak silat, rowing tin vào thành công tranh vàng

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu nhiều nội dung chung kết ngày 17-12 để hướng đến tìm những tấm HCV quan trọng.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đang chờ những tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tay chèo rowing tiếp tục được kỳ vọng sẽ giành HCV tiếp theo cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày tranh tài. Chúng ta sẽ thi đấu thuyền đơn nữ hạng nhẹ, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ và thuyền bốn nữ. Trong đó, thuyền bốn nữ là nội dung quan trọng có sự chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất với các tay chèo Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ. Các nội dung bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng.

Võ sĩ pencak silat Việt Nam góp mặt 4 trận chung kết của ngày thi đấu lần lượt là Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ), Vũ Đức Hùng (75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (80kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (90kg nam). Chúng ta tin tưởng sẽ có những kết quả HCV đầu tiên ở môn này. Các trận đấu bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng.

Bắn súng sẽ tiếp tục thi đấu nhiều nội dung quyết định ở ngày tranh tài. Trong đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam có Trịnh Thu Vinh tham dự nội dung 25m súng ngắn thể thao còn Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu 50m súng trường 3 tư thế. Đây là những nội dung có thể mang HCV tiếp theo về cho các xạ thủ.

Đội tuyển vật Việt Nam sẽ thi đấu nội dung vật cổ điển nam ngày đầu tiên với các hạng cân 67kg (Bùi Mạnh Hùng), 77kg (Nguyễn Công Mạnh), 87kg (Nghiêm Đình Hiếu), 97kg (Nguyễn Minh Hiếu). Tất cả quyết tâm giành thành tích cao nhất với những tấm HCV quý giá. Vòng loại nội dung bắt đầu từ 10 giờ sáng và các trận chung kết sẽ diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày.

Trong ngày thi đấu, bóng ném Việt Nam góp mặt 2 trận chung kết nam, nữ cùng gặp đội chủ nhà Thái Lan. Nội dung nữ sẽ thi đấu lúc 14 giờ còn nội dung nam diễn ra lúc 16 giờ.

Đội tuyển muay Việt Nam thi đấu 6 trận chung kết ở ngày tranh tài tại các hạng cân 48kg nam, 57kg nữ, 65,5kg nam, 71kg nam75kg nam… Chúng ta tin tưởng sẽ có cơ hội thành công trong một số trận để giành HCV. Các võ sĩ Việt Nam đều gặp võ sĩ chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết.

Kiếm thủ Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung kiếm ba cạnh nam, kiếm liễu nữ và kiếm chém nam trong ngày tranh tài. Nếu thành công ở vòng loại (bắt đầu lúc 10 giờ), kiếm thủ Việt Nam sẽ bước vào chung kết lúc 15 giờ trong ngày. Ngoài ra, đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng thi đấu chung kết đồng đội cung 1 dây nam và cá nhân cung 1 dây nữ (Triệu Huyền Điệp) để tìm những tấm HCV đầu tiên.

MINH CHIẾN