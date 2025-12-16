Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 16-12

Tâm điểm của ngày tranh tài tiếp tục là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với chủ nhà Thái Lan ở vòng bảng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan ở ngày 16-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 vẫn diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc thi đấu tâm điểm là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Thái Lan với Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa 2 đội.

Vào lúc này, HLV Trần Đình Tiền (Việt Nam) và HLV Park Ki-won (Thái Lan) đều muốn có chiến thắng. Hai đội đã chắc suất góp mặt bán kết giải năm nay. Tuy nhiên, chiến thắng sẽ đảm bảo vị trí dẫn đầu tại bảng đấu cũng như giúp đội bóng tránh được các đối thủ nặng ký tại bảng đấu còn lại trong bán kết.

Theo lịch thi đấu đội Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào lúc 17 giờ 30 trong khi trận còn lại giữa Lào và Singapore sẽ diễn ra lúc 15 giờ. Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại giải lần này là nỗ lực vào bán kết, đảm bảo kết quả HCĐ từng có.

Về cơ bản, cầu thủ nam Việt Nam đang có tinh thần ổn định để sẵn sàng ra sân thi đấu với Thái Lan. Ở bảng đấu còn lại, trận cầu chú ý là cuộc đọ sức giữa Indonesia với Philippines. Hai đội bóng cũng xác định vị trí nhất bảng ở trận cầu này. Hiện tại, Philippines và Indonesia đã chắc suất vào bán kết.

Lịch thi đấu ngày 16-12:

Bảng B

12 giờ 30: Philippines – Indonesia

Bảng A

15 giờ 00: Lào – Singapore

17 giờ 30: Việt Nam – Thái Lan

MINH CHIẾN