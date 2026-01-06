Tuyển thủ Đặng Thị Kim Thanh vẫn được VTV Bình Điền Long An đăng ký dự giải vô địch quốc gia 2026

Đặng Thị Kim Thanh sẽ được đội VTV Bình Điền Long An đăng ký tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An trao đổi ngày 6-1 cùng SGGP: “Tuyển thủ Đặng Thị Kim Thanh vẫn là cầu thủ được đội bóng đăng ký góp mặt giải vô địch quốc gia năm nay. Đây vẫn là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định của đội bóng trong thời gian qua”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của SGGP, Đặng Thị Kim Thanh sẽ khoác áo đội nữ TPHCM tham dự giải hạng A toàn quốc 2026. Như vậy, cô sẽ song hành 2 nhiệm vụ gồm thi đấu cho VTV Bình Điền Long An và TPHCM ở mùa giải năm nay.

Năm ngoái, Đặng Thị Kim Thanh là thành viên giành ngôi vô địch quốc gia 2025 cùng đội VTV Bình Điền Long An. Với phong độ xuất sắc, cô đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn 2. Cùng với đó, Kim Thanh giành được suất chính thức thi đấu SEA Games 33-2025. Tại Thái Lan, cô và đồng đội đã giành HCB. Cầu thủ này đã thi đấu hiệu quả các vị trí phụ công và đối chuyền do vậy Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An luôn tin tưởng Kim Thanh đảm bảo được các yêu cầu thi đấu đề ra.

Chuẩn bị cho mùa giải 2026, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã chia tay libero Nguyễn Khánh Đang gia nhập đội Hà Nội. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội đương kim vô địch quốc gia cho biết các cầu thủ vẫn giữ tinh thần tập trung để chuẩn bị chuyên môn làm các nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã vắng mặt chủ công Phan Khánh Vy do xây dựng gia đình. Năm nay, tay đập này đã trở lại tập luyện chuyên môn. Tuy nhiên, đội VTV Bình Điền Long An vẫn để cầu thủ đủ thời gian thích nghi với cường độ vận động tốt nhất trước khi có những phương án chuyên môn thi đấu.

Cùng trong trao đổi, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền - Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) cho biết việc tăng cường ngoại binh tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ thực hiện nhưng vào thời điểm hiện tại thì đội bóng đang xem xét một số gương mặt được giới chuyên môn. Đội VTV Bình Điền Long An sẽ bắt đầu năm 2026 với Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 tổ chức ở Ninh Bình. Lúc đó, đội bóng sẽ quyết định về ngoại binh.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết đội không thực hiện chuyển nhượng cầu thủ nội binh nào cho mùa giải 2026. Các cầu thủ được đăng ký thi đấu đều là VĐV đều góp mặt trong đội hình VTV Bình Điền Long An thời gian qua. Trong đó, phụ công Lữ Thị Phương vẫn là thành viên thi đấu giải vô địch quốc gia 2026. Cô được 1 đội bóng tại Mông Cổ quan tâm thời gian qua tuy nhiên phía bạn không quyết định hợp đồng cuối cùng.

MINH CHIẾN