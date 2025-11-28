Bóng chuyền nữ Việt Nam và VTV Bình Điền Long An thi đấu gây quỹ ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội VTV Bình Điền Long An vào ngày 29-11. Ảnh: VTVBĐLA

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chia sẻ cùng SGGP cho biết: “Chương trình thi đấu giao hữu lần này có ý nghĩa quan trọng. Ngoài vấn đề chuyên môn để kiểm tra phong độ các cầu thủ, đây cũng là trận đấu được Ban tổ chức địa phương gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lụt”.

Đây là trận đấu mở cửa tự do, tổ chức trên nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức trận đấu sẽ bố trí thùng bỏ tiền ủng hộ và sự ủng hộ là tự nguyện từ khán giả. “Kết thúc trận đấu, chúng tôi sẽ có thống kê số tiền thu được từ sự ủng hộ của khán giả. Sau đó, toàn bộ tiền thu được sẽ gởi tới đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc của địa phương làm công tác ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt”, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền trao đổi.

Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thực hiện 3 trận đấu tập tại Tây Ninh (2 trận với VTV Bình Điền Long An, 1 trận với nam trẻ Tây Ninh). Các trận đấu là cơ hội để cầu thủ đội tuyển được ra sân thi đấu cọ xát kiểm tra chiến thuật. Trong 2 trận đã thi đấu với VTV Bình Điền Long An, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng lần lượt 2-0 và 3-2.

Hiện tại, 19 tuyển thủ của đội tuyển đang tập luyện ở Vĩnh Long. Dự kiến sau trận đấu với đội VTV Bình Điền Long An vào ngày 29-11, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn thi đấu với đội nam trẻ Vĩnh Long. “Ngày, giờ thi đấu tập với đội nam trẻ Vĩnh Long sẽ phụ thuộc vào ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để có sự phù hợp nhất”, ông Nguyễn Minh Hiền cho biết thêm.

Trận đấu vào ngày 29-11 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và VTV Bình Điền Long An diễn ra lúc 18 giờ.

MINH CHIẾN