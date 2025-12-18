Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ vắng mặt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh sẽ tới Indonesia thi đấu ngay sau SEA Games 33-2025 và cô sẽ không kịp tham dự giai đoạn 1 (vòng 1) giải vô địch quốc gia 2026.

Vi Thị Như Quỳnh và đội bóng Quảng Ninh sẽ không tái ký hợp đồng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Vi Thị Như Quỳnh và đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẽ không tái ký hợp đồng. Cô và đơn vị chủ quản cũ sẽ kết thúc hợp đồng trong tháng 12-2025.

Ưu tiên hàng đầu của Vi Thị Như Quỳnh là tiếp tục tái ký với đội nữ Quảng Ninh nếu đội bóng đảm bảo tốt các chế độ để ổn định đời sống cũng như trở lại giải vô địch quốc gia 2026. Đáng tiếc, đội nữ Quảng Ninh thua trận tại chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 nên mất suất thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2026.

Hiện tại, Vi Thị Như Quỳnh chưa tiết lộ bến đỗ mới nào ở Việt Nam sau khi thời hạn hợp đồng với đội Quảng Ninh khép lại. Cầu thủ vẫn giữ sự chuyên nghiệp, để kết thúc hợp đồng giữa các bên theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vào ngày 20-12 tới đây, Vi Thị Như Quỳnh sẽ sang Indonesia thi đấu cho đội Yogya Falcons (Indonesia). Tay đập này giành HCB SEA Games 33-2025 vừa qua tại Thái Lan. Lúc này, cô đã về nước và chuẩn bị hành trang cho cuộc xuất ngoại chính thức đầu tiên của mình. Việc thi đấu tại Indonesia sẽ khiến Vi Thị Như Quỳnh không kịp tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Trong trường hợp cầu thủ này có những tiến triển chuyên môn ở nước ngoài, không loại trừ khả năng Vi Thị Như Quỳnh sẽ thi đấu dài hạn tại Indonesia.

Trong sự nghiệp, Vi Thị Như Quỳnh được trưởng thành từ đào tạo huấn luyện tuyến trẻ của bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Sau đó, cầu thủ gia nhập đội nữ Quảng Ninh.

