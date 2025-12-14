Bóng chuyền Italy chắc chắn có CLB vô địch thế giới

Ngôi sao Gabi xuất sắc giúp Conegliano lội ngược dòng đánh bại Osasco 3-1.

Nhà đương kim vô địch Prosecco Doc Imoco Conegliano đã để thua ván đầu tiên trong giải đấu, và suýt bị dẫn trước 0-2 bởi Osasco São Cristovão Saúde của Brazil trong trận bán kết. Nhưng đại diện Italy đã kịp thời lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 (21-25, 25-23, 25-16, 25-16), và sẽ thi đấu trong trận chung kết vào Chủ nhật tại Sao Paulo. Đây là lần thứ 5 Conegliano vào chung kết trong 6 kỳ giải gần đây.

“Osasco xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và người hâm mộ của họ cũng vậy”, Gabriela 'Gabi' Guimarães, một ngôi sao bóng chuyền người Brazil, người đóng vai trò quan trọng trong màn lội ngược dòng của Conegliano trước Osasco, chia sẻ. “Không dễ để thi đấu với họ ở đây, và họ đã bước vào trận đấu với tâm lý rất tốt, gây áp lực lên chúng tôi bằng những cú giao bóng mạnh mẽ, và chúng tôi thực sự đã rất vất vả. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục chơi tấn công và gây sức ép, bởi vì chúng tôi biết rằng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ tìm lại được phong độ của mình. Chiến thắng ở ván thứ 2 là chìa khóa, đó là lúc chúng tôi lấy lại được sự tự tin. Tôi rất tự hào về toàn đội, và chúng tôi cần bước vào trận chung kết với nhận thức rằng chúng tôi có đủ phẩm chất và kinh nghiệm để lật ngược tình thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không bao giờ bỏ cuộc”.

Đối thủ của Conegliano là Savino Del Bene Scandicci, cũng là một đội Italy, trong trận chung kết của giải đấu. Chủ nhật này cũng sẽ đánh dấu lần thứ 3 Conegliano và Scandicci gặp nhau trong trận tranh huy chương vàng, trong đó Conegliano đã giành chiến thắng ở 2 lần gặp nhau trước - đăng quang tại Giải vô địch Italy mùa 2023-2024 và Giải vô địch CEV Champions League mùa 2024-2025. Họ cũng thành công hơn trong 10 trận đối đầu gần đây nhất, giành chiến thắng 9 lần.

Đây chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử 2 CLB đến từ cùng một quốc gia tranh tài cho chức vô địch thế giới - điều này đã từng xảy ra ở giải đấu lần đầu tiên vào năm 1991, khi Sadia Esporte Club São Paulo đánh bại Colgate São Caetano trong trận chung kết toàn Brazil, và một lần nữa vào năm 2023, khi Eczacibasi Dynavit Istanbul vượt qua VakifBank Istanbul trong trận derby Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc vượt qua VakifBank để trở thành CLB thành công nhất giải đấu, cũng sẽ là một trong những động lực của Conegliano trong trận chung kết vào Chủ nhật. CLB hàng đầu của Italy đã có 3 chức vô địch (2019, 2022 và 2024) và sẽ cố gắng giành thêm một danh hiệu nữa để bắt kịp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã vô địch vào các năm 2013, 2017, 2018 và 2021.

HUY KHÔI