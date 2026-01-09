Đội Binh chủng Thông tin không chuyển nhượng nội binh trước thềm mùa giải 2026

Đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin không thực hiện chuyển nhượng cầu thủ nội nào ở giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới 2026.

Đội Binh chủng Thông tin đang tập trung sử dụng các cầu thủ do mình đào tạo, huấn luyện tại mùa giải 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội bóng áo lính đã chia sẻ với SGGP ngày 9-1: “Đội bóng chúng tôi đang tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho mùa giải 2026. Đội bóng không chuyển nhượng cầu thủ nội binh nào để tăng cường lực lượng. Hiện tại, đội sử dụng các cầu thủ được đào tạo huấn luyện của đơn vị. Năm nay, đội sẽ ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ, giúp cầu thủ có thêm kinh nghiệm, trưởng thành hơn để kế cận các cầu thủ lớn tuổi”.

Cũng theo chia sẻ, từ năm 2026, phụ công kỳ cựu Bùi Thị Ngà sẽ không tiếp tục tập luyện thi đấu và chuyển sang công tác chuyên môn huấn luyện. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng đội Binh chủng Thông tin sẽ thực hiện một số cuộc chuyển nhượng cầu thủ bổ sung thành phần thi đấu năm 2026, tuy nhiên, không có chương trình ký kết nào được đưa ra vào lúc này.

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, đội nữ Binh chủng Thông tin đã giành vị trí hạng 3. Lực lượng cầu thủ nội đã được Ban huấn luyện đội bóng này sử dụng tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 gồm có Lưu Thị Ly Ly, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thị Nguyệt Anh, Ngô Thị Sương, Lại Thị Khánh Huyền, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Phạm Quỳnh Hương, Vũ Hồng Thảo Hương, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy.

Tại SEA Games 33-2025, đội bóng này đã đóng góp các tuyển thủ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh.

Theo chương trình tập luyện, đội Binh chủng Thông tin dự kiến sẽ tham dự giải đầu tiên năm 2026 là Cúp Hoa Lư-Bình Điền tại Ninh Bình. Đội bóng này cũng sẽ xúc tiến tìm thuê ngoại binh bổ sung vào đội hình thi đấu năm 2026, tuy nhiên, việc chọn ngoại binh phù hợp vẫn đang xem xét kỹ lưỡng về chuyên môn.

MINH CHIẾN