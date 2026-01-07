Bóng chuyền

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hy vọng tiếp tục có sự đồng hành của chuyên gia Karl Lim

Nhiều khả năng chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm nay.

Chuyên gia Karl Lim đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trao đổi vừa qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Chúng tôi sẽ trao đổi với Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB để có những thông tin về chương trình của chuyên gia Karl Lim. Bóng chuyền Việt Nam vẫn tin tưởng sẽ có sự giúp đỡ của FIVB trong năm 2026 và cũng hy vọng chuyên gia thể lực trở lại Việt Nam đồng hành với đội tuyển bóng chuyền nữ”.

Ông Karl Lim sang Việt Nam làm chuyên gia thể lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia từ đầu năm 2025. Đây là chương trình do FIVB hỗ trợ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Năm 2025, thời gian làm việc của ông Karl Lim với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 6 tháng. Vì vậy, vị chuyên gia này đã thực hiện các chương trình trong 2 giai đoạn tập huấn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cũng ở năm ngoái, chuyên gia Karl Lim đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33-2025 cùng các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra, chuyên gia này cũng có thời gian huấn luyện thể lực cho cầu thủ đội bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam.

Kết thúc SEA Games 33-2025 vừa qua, chuyên gia Karl Lim đã chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để về nước tuy nhiên vẫn để ngỏ lời hẹn sẽ sớm quay trở lại làm việc cùng các tuyển thủ.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có nhiều mục tiêu chuyên môn quan trọng. Trong đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dự kiến sẽ góp mặt giải vô địch châu Á 2026, ASIAD 20, SEA V.League 2026…

