Xác định chính thức thời điểm thi đấu giải SEA V.League 2026

Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á đã làm việc ngày 6-3 để quyết định thời điểm chính thức tổ chức giải SEA V.League 2026 nội dung nam, nữ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại tranh tài giải SEA V.League 2026 vào tháng 8 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong cuộc làm việc này, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tham dự để nắm bắt các thông tin cụ thể.

Theo quyết định cuối cùng nội dung nam giải SEA V.League 2026 tiếp tục diễn ra 2 chặng tại Indonesia và Philippines. Nội dung nữ giải SEA V.League 2026 sẽ tổ chức 2 chặng tại Việt Nam và Thái Lan.

Đáng chú ý, nội dung nam của giải SEA V.League 2026 đã nâng số đội từ 5 lên 6, sau khi đội tuyển Myanmar đăng ký tham gia. Vòng 1 của giải sẽ tổ chức tại Philippines từ ngày 15 tới 19-7. Vòng 2 của giải tổ chức từ ngày 22 tới 26-7 tại Indonesia. Các đội tuyển góp mặt gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Philippines và Myanmar. Trong đó, đội Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games.

Nội dung nữ sẽ tổ chức vòng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8. Nội dung nữ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 tới 9-8. Nội dung nữ của giải SEA V.League 2026 vẫn chỉ có 4 đội tham gia là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong đó, đội nữ Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games.

Năm ngoái, giải SEA V.League 2025 đã diễn ra các vòng đấu dành cho nam, nữ và 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đều tham dự. Cũng tại giải năm ngoái, lần đầu tiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ nữ đã vô địch 1 chặng. Chúng ta giành chiến thắng tại chặng 2 đã tổ chức ở Ninh Bình.

Tại SEA V.League 2025, đội bóng chuyền nam Việt Nam đã có hạng 3 tại chặng thứ nhất và hạng nhì tại chặng thứ 2.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn năm 2026 và 2 đội tuyển nam, nữ sẽ được tập trung để tham dự giải SEA V.League 2026. Các đội tuyển dự kiến bắt đầu tập huấn theo nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện sau vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Năm nay, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam được xây dựng kế hoạch tập huấn dự kiến tại Bắc Ninh.

MINH CHIẾN