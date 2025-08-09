SEA V.League 2025: Đội chủ nhà Việt Nam giữ mạch toàn thắng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 2 trận trên sân nhà. Ảnh: SEAVLEAGUE

Chiều 9-8 tại Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ra sân thi đấu lượt trận thứ 2 gặp đội nữ Indonesia. Mục tiêu được chúng ta đề ra là phải giành chiến thắng và cầu thủ đã làm tốt yêu cầu của ban huấn luyện.

Không mất thời gian thăm dò đối thủ, cầu thủ nữ Việt Nam chủ động chơi nhanh ngay từ ván đầu. Các miếng phối hợp được lấy trung tâm từ cầu thủ chuyền 2 Đoàn Lâm Oanh và một vài thời điểm là Võ Thị Kim Thoa. Trong các tình huống phối hợp, cầu thủ Việt Nam đều hoàn thành tốt đập bóng ghi điểm chính xác. Đội nữ Indonesia chỉ thật sự giằng co được trong nửa đầu ván thứ nhất. Từ đó về sau, các tay đập của chúng ta đã áp đảo thế trận để chiến thắng 25/20. Ván thứ 2, chúng ta giành tiếp thắng lợi 25/19 và ván thứ ba có chiến thắng 25/20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng 3-0 chung cuộc.

Chúng ta sẽ gặp đội Thái Lan để tranh ngôi vô địch chặng 2 của giải. Ảnh: SEAVLEAGUE

Như vậy, chúng ta sẽ gặp đội nữ Thái Lan tại trận quyết định ngày 10-8 để tranh vị trí số 1. Sau 2 lượt đấu tại chặng 2 giải SEA V.League 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng toàn thắng. Trận đấu cuối cùng của chặng 2 giải đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ .

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết toàn đội đang giữ tinh thần tốt và tự tin gặp lại đội nữ Thái Lan với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất. Sau chương trình thi đấu tại Ninh Bình, toàn đội sẽ di chuyển đến Đông Anh (Hà Nội).

MINH CHIẾN