Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam gây sốc lớn khi đánh bại Serbia tại giải U21 thế giới 2025

Các tuyển thủ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên bất ngờ lớn nhất lịch sử khi chiến thắng đối thủ mạnh U21 Serbia tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025.

Cầu thủ của chúng ta đã chơi hiệu quả trong trận đấu. Ảnh: FIVB
Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam và đối thủ U21 Serbia vào chiều ngày 8-8 tại Indonesia, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã ôm lấy nhau trong sung sướng và vỡ òa cảm xúc. Bởi lẽ, các tay đập trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đầy bất ngờ trước U21 Serbia.

Trước trận, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh không được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ bởi cầu thủ U21 Serbia có chiều cao và chuyên môn tốt.

Tuy nhiên, cầu thủ chúng ta lại chơi mạnh mẽ khiến đội bạn gặp bất ngờ. Những đường chuyền chiến thuật từ chuyền 2 Lại Thị Khánh Huyền là vũ khí lợi hại khiến hàng chắn của U21 Serbia luôn lỡ nhịp tại nhiều tình huống phòng thủ. Chỉ cần như thế, chủ công Đặng Thị Hồng, Ngô Thị Bích Huệ và Phạm Quỳnh Hương vào đà thoải mái đập bóng ghi điểm chính xác. Ngoài sự mạnh mẽ với các quả đập bóng từ hai biên, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam chơi đa dạng với những pha tấn công nhanh giữa lưới từ khả năng cơ động của Phương Quỳnh và Như Anh.

Việc phòng thủ hàng sau tốt đã giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tạo được sự an toàn trước U2`1 Serbia. Ảnh: FIVB

Ván đầu, chúng ta vượt qua đối thủ 25/21. Ván thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam để U21 Serbia lấy lại thế trận nên thua 23/25. Ván thứ 3, Đặng Thị Hồng và đồng đội giành chiến thắng 25/22. Ván thứ 4, chúng ta thắng tiếp với tỷ số 25/23.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam giữ vững vị trí dẫn đầu bảng đấu sau 2 lượt trận toàn thắng.

HLV Nguyễn Trọng Linh kịp chia sẻ từ Indonesia: “Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Tôi không tin đó là một chiến thắng nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu thật sự bản lĩnh”.

Theo lịch, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ gặp đội U21 Canada vào trưa ngày 9-8.

