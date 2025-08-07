Đội tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trong ngày khởi tranh giải vô địch U21 thế giới

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tay tại giải bóng chuyền vô địch trẻ U21 thế giới 2025 đang thi đấu tại Indonesia.

Đội nữ trẻ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Giải bóng chuyền vô địch trẻ U21 thế giới 2025 chính thức khai cuộc tại Indonesia và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã gặp chủ nhà ở ngày ra quân 7-8.

Nắm bắt đây là cơ hội quan trọng giành điểm số đầu tay tại giải, HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh đưa ra sân đội hình tốt nhất của bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam với 2 mũi tấn công là Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Ngô Thị Bích Huệ. Trong đó, cầu thủ chuyền 2 Lại Thị Khánh Huyền làm ngòi nổ cho các miếng phối hợp chiến thuật. Với những gương mặt này, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam chơi ăn ý để vượt lên thắng dễ dàng 25/15 tại ván đầu.

Chủ công Đặng Thị Hồng ghi điểm trước các tay chắn Indonesia.

Tiếp đà hưng phấn và được chơi với tâm lý thoải mái, cầu thủ trẻ của Việt Nam tiếp tục áp đảo hàng chắn đội U21 Indonesia để giành chiến thắng 25/16 trong ván thứ 2.

Tại ván thứ 3, đội chủ nhà đã chơi kín kẽ hơn. Tuy nhiên, đội trưởng Đặng Thị Hồng vẫn biết cách dứt điểm chính xác để cùng đồng đội giành thắng lợi 25/18. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam thắng đối thủ 3-0.

Thống kê chuyên môn của trận đấu cho thấy Đặng Thị Hồng chơi hiệu quả nhất, mang về 21 điểm. Người ghi nhiều điểm thứ 2 là Ngô Thị Bích Huệ với 11 điểm.

Chiến thắng mang lại sự tự tin cho cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: FIVB

Giải đấu tổ chức từ ngày 7 tới 17-8. Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội chủ nhà U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Argentina, U21 Puerto Rico và U21 Canada. Tại trận đấu sớm trong ngày, đội U21 Serbia thắng U21 Canada 3-0 còn U21 Serbia thắng U21 Puerto Rico 3-0.

Ngày 8-8, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ gặp đội U21 Serbia.

MINH CHIẾN