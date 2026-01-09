Ông Lê Văn Dũng làm HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương

HLV Lê Văn Dũng chính thức là HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương tại mùa giải 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban lãnh đạo đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương quyết định chọn ông Lê Văn Dũng đảm trách vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ vào ngày 9-1. Tại Ban huấn luyện tuyến 1 của đội Ngân hàng Công Thương, HLV Lê Văn Dũng sẽ có HLV phó là ông Nguyễn Duy Quang.

Trước đó, cựu HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định chia tay đội nữ Ngân hàng Công Thương từ đầu năm 2026 để tìm cơ hội mới tại đội nữ Hà Nội. Sau khi xem xét chuyên môn, Ban lãnh đạo đội nữ Ngân hàng Công Thương đã thảo luận với HLV Lê Văn Dũng để giao nhiệm vụ.

HLV Lê Văn Dũng từng đảm trách vai trò HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công Thương trước đây. Ông Dũng đảm trách HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương đã giành ngôi vô địch quốc gia năm 2016. Tuy nhiên, ông Dũng đã nghỉ việc tại đội bóng sau mùa giải 2021. Năm 2023, HLV Lê Văn Dũng bất ngờ được đội bóng này mời trở lại làm công tác chuyên môn.

Từ năm 2024, HLV Lê Văn Dũng tham gia huấn luyện tuyến trẻ đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương nhưng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (khi đó là HLV trưởng) bổ sung và ban huấn luyện tuyến 1 tham gia giải vô địch quốc gia.

Đội Ngân hàng Công Thương cũng đã chia tay HLV Tạ Đức Hiếu sau khi hoàn tất các thủ tục về hợp đồng đầu năm 2026. Được biết, HLV Tạ Đức Hiếu sẽ hướng tới gia nhập đội nữ Hà Nội trong thời gian tới.

Đội Ngân hàng Công Thương sẽ phải tích cực chuẩn bị chuyên môn cho mùa giải 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2025, đội Ngân hàng Công Thương kết thúc vị trí hạng 4 giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên ở năm ngoái, đội bóng này đã có những hợp đồng thi đấu với cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh, Đặng Thị Hồng. Năm nay, Vi Thị Như Quỳnh sẽ không tiếp tục thi đấu cho Ngân hàng Công Thương trong khi Đặng Thị Hồng đã nghỉ thi đấu. Vì vậy, tân HLV trưởng Lê Văn Dũng sẽ phải tính toán các phương án lực lượng nhằm đảm bảo kết quả thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026. Đội Ngân hàng Công Thương từng có Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh tập huấn đội U21 Việt Nam và Nguyễn Thị Ninh Anh tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2025.

MINH CHIẾN