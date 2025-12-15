HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin rằng tình huống bóng mất điểm cuối cùng thật sự nghiệt ngã

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có những tiếc nuối khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua ở chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vị thuyền trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhìn nhận: “Thực ra, chúng tôi đã xác định không riêng môn bóng chuyền, các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 sẽ đều gặp áp lực trước chủ nhà. Tình huống bóng cuối cùng là hơi nghiệt ngã đối với sự phấn đấu và quyết tâm của toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc chơi là như vậy. Chúng ta đã có cơ hội quyết định điểm số trong trận đấu nhưng không làm được thì trước tiên đó là lỗi của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tình huống cuối chỉ mang ý nghĩa khách quan”.

Ông Kiệt còn đánh giá thêm rằng: “Ở hiệp 4, đội bóng đã có thay đổi chiến thuật tốt. Không có điều gì để chê trách các cầu thủ của chúng ta cả. Hôm nay họ thiếu một chút may mắn. Cầu thủ chuyền 2 Kim Thoa đã chơi xuất sắc nhất từ trước tới giờ. Các VĐV của chúng ta đã thi đấu nhiều và có bản lĩnh. Tôi đã động viên các cầu thủ bỏ qua áp lực và hãy chơi hết khả năng của mình. Khi tâm lý cầu thủ thoải mái, chúng ta phá vỡ được hàng chắn của Thái Lan và có những điểm số giằng co quan trọng”.

Cũng ở chia sẻ của mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gởi lời cám ơn người hâm mộ đã tới Thái Lan cổ vũ các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như các đội tuyển khác tại SEA Games 33-2025. Ông luôn tin tưởng người luôn đồng hành cùng đội tuyển khi chiến thắng và cả khi không đạt được chiến thắng. “Ở trận chung kết này, các VĐV của chúng ta đã thi đấu hết 100% khả năng của mình”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu tốt tại chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhìn nhận về chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng: “Trong năm 2025, chúng ta đã thi đấu với đội Thái Lan trong 3 trận đấu và đều có kết quả 2-3 hoặc 3-2. Vì thế, xin hãy để người hâm mộ cảm nhận biết rằng khoảng cách trình độ của chúng ta ngang bằng với đội nữ Thái Lan hay chưa, hay tiếp cận được đội bạn hay chưa”. Dự kiến ngày hôm nay 16-12, toàn đội sẽ lên đường về Việt Nam.

Sau trận chung kết, dù thua Thái Lan và nhận HCB, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định thưởng toàn đội mức 500 triệu đồng. Dù trước đó, mức thưởng được đưa ra để động viên tinh thần cầu thủ nếu đảm bảo thành tích giữ được HCB là 200 triệu đồng.

Sau trận chung kết, chủ công Trần Thị Thanh Thúy và phụ công Lê Như Anh là những người được lấy mẫu kiểm tra doping theo quy định của Ban tổ chức.

MINH CHIẾN