Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 33

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gặp khó khăn trong trận bán kết để giành chiến thắng dễ trước đội Philippines, từ đó tiếp tục vào chung kết SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Philippines để vào chung kết SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu bán kết nữ trước đối thủ Philippines ở cuộc so tài diễn ra buổi trưa ngày 14-12. Trước đối thủ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thận trọng sử dụng đội hình tối ưu nhất với khả năng phối hợp chiến thuật của cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và các mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Bích Thủy.

Ván thứ nhất, các cầu thủ Việt Nam thi đấu cẩn trọng để hạn chế tối đa những pha đập bóng tấn công của đối phương. Hàng chắn của cầu thủ Việt Nam luôn thực hiện bám chắn chặt chẽ trên lưới khiến cho các tay đập Philippines không thể triển khai các tình huống tấn công trực diện. Khép lại ván này, chúng ta thắng 25/17. Bước vào ván 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên lối chơi đồng thời mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy và Hoàng Thị Kiều Trinh được nhận bóng thuận lợi để tấn công chính xác. Trong ván này, cầu thủ Philippines không tạo ra nhiều đột biến vì vậy họ chấp nhận thua 14/25.

Kiều Trinh đã thi đấu tốt trong trận so tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ 3, tình thế vẫn diễn ra một chiều nghiêng về Việt Nam. Các cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu tự tin và khắc chế hoàn toàn đối thủ. Ván đấu khép lại với chiến thắng 25/17 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thắng 3-0 tại bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết tại SEA Games 33-2025. Như vậy, các cô gái đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cho kỳ thi đấu lần này là vào chung kết, bảo vệ tấm HCB.

Đối thủ ở trận chung kết của đội nữ Việt Nam là đội thắng trong cặp bán kết Thái Lan – Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15-12.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)