Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 33

SGGPO

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gặp khó khăn trong trận bán kết để giành chiến thắng dễ trước đội Philippines, từ đó tiếp tục vào chung kết SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Philippines để vào chung kết SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Philippines để vào chung kết SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu bán kết nữ trước đối thủ Philippines ở cuộc so tài diễn ra buổi trưa ngày 14-12. Trước đối thủ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thận trọng sử dụng đội hình tối ưu nhất với khả năng phối hợp chiến thuật của cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và các mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Bích Thủy.

Ván thứ nhất, các cầu thủ Việt Nam thi đấu cẩn trọng để hạn chế tối đa những pha đập bóng tấn công của đối phương. Hàng chắn của cầu thủ Việt Nam luôn thực hiện bám chắn chặt chẽ trên lưới khiến cho các tay đập Philippines không thể triển khai các tình huống tấn công trực diện. Khép lại ván này, chúng ta thắng 25/17. Bước vào ván 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên lối chơi đồng thời mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy và Hoàng Thị Kiều Trinh được nhận bóng thuận lợi để tấn công chính xác. Trong ván này, cầu thủ Philippines không tạo ra nhiều đột biến vì vậy họ chấp nhận thua 14/25.

e8beaf4d57f32fd93d26408b0319d2a1.JPG
Kiều Trinh đã thi đấu tốt trong trận so tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ 3, tình thế vẫn diễn ra một chiều nghiêng về Việt Nam. Các cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu tự tin và khắc chế hoàn toàn đối thủ. Ván đấu khép lại với chiến thắng 25/17 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thắng 3-0 tại bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết tại SEA Games 33-2025. Như vậy, các cô gái đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cho kỳ thi đấu lần này là vào chung kết, bảo vệ tấm HCB.

Đối thủ ở trận chung kết của đội nữ Việt Nam là đội thắng trong cặp bán kết Thái Lan – Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15-12.

cd48c564526991de994f6a23d2e21175.JPG
03cacbb994766b265e0f8cf3f6dc4f23.JPG
6d88996e4cc5997bffe758051d662f5b.JPG
8e92ac1746751258996a18a8725a9e90.JPG
5b5ae78a11222c2c526ad306d76e243e.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam SEA Games 33-2025 Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Thị Thanh Thúy Hoàng Thị Kiều Trinh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn