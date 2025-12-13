Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 13-12

Bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng ra sân tranh tài tại SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng bước vào tranh tài tại SEA Games 33-2025. Mục tiêu lớn nhất của đội là nỗ lực thi đấu giành huy chương tại Thái Lan năm nay. Sau khi có mặt ở Thái Lan, các cầu thủ của HLV Trần Đình Tiền đã được làm quen với sân đấu trước khi ra sân chính thức.

Trong trận khởi đầu của giải, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Lào vào lúc 15 giờ chiều hôm nay. Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng. Nếu khởi đầu suôn sẻ, các cầu thủ sẽ tạo đà tâm lý tốt để thi đấu các trận tiếp theo. HLV Trần Đình Tiền cho biết tinh thần toàn đội đã sẵn sàng thi đấu giành kết quả cao nhất. Các trận đấu của bóng chuyền (trong nhà) SEA Games 33-2025 đều diễn ra tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan).

Nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 chỉ có 7 đội tham dự gồm Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Theo bốc thăm, Bảng A có Thái Lan, Lào, Việt Nam, Singapore. Bảng B có Indonesia, Myanmar và Philippines

Hôm nay 13-12, nội dung nữ không thi đấu. Các cầu thủ được nghỉ ngơi trước khi vào tranh tài lượt bán kết tiếp theo.

Lịch thi đấu ngày 13-12:

Bảng B

12 giờ 30: Myanmar – Philippines

Bảng A

15 giờ 00: Lào – Việt Nam

17 giờ 30: Thái Lan – Singapore

MINH CHIẾN