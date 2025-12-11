Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết SEA Games 33

SGGPO

Các tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết khi giành thêm chiến thắng tại vòng bảng ở SEA Games 33-2025.

Cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu áp đảo trước đối thủ Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu áp đảo trước đối thủ Malaysia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 11-12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu và tiếp tục có thêm chiến thắng áp đảo trước Malaysia. Trong trận này, các tay đập của Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn, qua đó vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0 (25/8, 25/5, 25/3).

Đây là chiến thắng thứ 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong vòng bảng. Chiến thắng đảm bảo 1 suất góp mặt bán kết của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Ở trận đấu với Malaysia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục xoay vòng đội hình. Ông bố trí Võ Thị Kim Thoa là người chuyền 2 chính trên sân. Bóng từ cầu thủ này đưa vào các vị trí thuận lợi để Kiều Trinh, Như Quỳnh hay Nguyễn Thị Uyên đập bóng ghi điểm hiệu quả. Ban huấn luyện cũng xác định đây là những trận đấu để cầu thủ Việt Nam phải thực hiện phối hợp tốt trước khi đọ sức với những đội bóng có trình độ cao hơn ở những lượt đấu tiếp theo.

Tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững tinh thần thi đấu và việc có suất vào bán kết đã đảm bảo cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đủ cơ hội tranh chấp những tấm huy chương cao nhất. Trong ngày 12-12, các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng loại gặp đội Indonesia.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt Võ Thị Kim Thoa Hoàng Thị Kiều Trinh Vi Thị Như Quỳnh

