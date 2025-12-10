Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games 33 ngày 11-10

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại tại SEA Games 33-2025 trong ngày 11-10.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với đội Malaysia vào ngày 11-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sau trận đấu đầu tiên giành chiến thắng áp đảo trước đội nữ Myanmar, các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh tài trận thứ 2 tại Bảng B trước đối thủ Malaysia vào ngày 11-12. Dự kiến, trận đấu sẽ tổ chức vào lúc 12 giờ 30. Nếu vượt qua đội Malaysia, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đảm bảo được vị trí dẫn đầu bảng như lúc này.

Ở Bảng B, các đội Indonesia và Myanmar sẽ thi đấu cùng nhau trong ngày 11-12. Trận đấu này sẽ diễn ra sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Trong Bảng A, đội chủ nhà Thái Lan vẫn giữ ưu thế khi giành chiến thắng dễ dàng trước đội Singapore tại trận đầu tiên. Vào ngày 11-12, đội Thái Lan sẽ gặp đội Philippines. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội nữ Thái Lan tại vòng bảng do Bảng A chỉ có 3 đội góp mặt. Nếu giành chiến thắng, đội nữ Thái Lan chắc chắn giữ vững vị trí số 1 và sẽ gặp đội nhì Bảng B tại bán kết.

Lịch thi đấu ngày 11-10:

Bảng A

17 giờ 30: Philippines – Thái Lan

Bảng B

12 giờ 30: Malaysia – Việt Nam

15 giờ 00: Indonesia - Myanmar

