Lịch thi đấu chi tiết bóng chuyền nữ SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) để sẵn sàng tranh tài SEA Games 33-2025.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để cầu thủ bắt đầu tranh tài ngày 10-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chương trình thi đấu, nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 sẽ khởi tranh vào ngày 10-12.

Có 7 đội tuyển tham dự nội dung bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025 gồm Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam, Philippines, Singapore, Myanmar, Malaysia và Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng B cùng các đội Indonesia, Myanmar và Malaysia. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 10-12 gặp Myanmar. Dự kiến, thời gian thi đấu vào lúc 15 giờ.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày 11-12 gặp Malaysia và trận cuối vòng bảng gặp Indonesia vào lúc 12 giờ 30 ngày 12-12.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện làm quen sân đấu tại SEA Games 33-2025 trong ngày 9-12. Trước đó, đội đã di chuyển sang Bangkok (Thái Lan) vào chiều ngày 8-12. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng trong chờ đợi nhận phòng lưu trú, Ban huấn luyện quyết định để cầu thủ nghỉ ngơi có tinh thần tốt nhất rồi mới ra sân tập vào hôm nay.

Cầu thủ Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) vào chiều ngày 8-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games 33-2025 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 sẽ sản xuất tín hiệu trực tiếp các trận đấu của môn bóng chuyền tại Đại hội lần này.

Lịch thi đấu:

Ngày 10-12

15 giờ 00: Myanmar – Việt Nam

Ngày 11-12

12 giờ 30: Malaysia – Việt Nam

Ngày 12-12

12 giờ 30

Việt Nam – Indonesia

MINH CHIẾN