Bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng các học trò sẽ đạt phong độ tốt tại Thái Lan lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ về chuyên môn và tất cả tự tin tham dự Đại hội lần này. Đây là kỳ SEA Games có nhiều thách thức, chúng tôi sẽ rất thận trọng trong từng trận đấu”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi.

Toàn đội đã có buổi tập luyện cuối cùng ngày 7-12 và hôm nay 8-12 lên đường tới Thái Lan. Về cơ bản, các gương mặt tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trong đội hình của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lúc này. Trong đó, chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu tinh thần cho đồng đội thi đấu ở Thái Lan năm nay. Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất (SEA Games 30, 31, 32), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vào chung kết và giành HCB. Năm nay, chỉ tiêu chuyên môn được đặt ra cho toàn đội là nỗ lực vào chung kết, bảo vệ tấm huy chương đang giữ. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, các tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam không bỏ qua khả năng tranh chấp tấm HCV.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hội quân tập luyện chuẩn bị SEA Games 33-2025 từ ngày 25-10. Trải qua các đợt tập luyện ở Quảng Ninh và Vĩnh Long, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn ra 14 người ưng ý nhất trong danh sách 21 cầu thủ đã được tập luyện. Có không ít ý kiến cho rằng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải điều chỉnh lực lượng đáng kể do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng một số gương mặt mà ông chờ đợi trước đó. Dẫu thế, tính tập thể vẫn là điều làm nên sức mạnh của đội bóng.

Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất trước khi SEA Games 33-2025 khởi tranh, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có 2 lần cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chung kết tại SEA Games 30-2019 và SEA Games 32-2023. Vì thế, ông là người hiểu rõ áp lực thi đấu tại đấu trường này thế nào.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định điều ông cần là toàn đội giữ tinh thần không bao giờ lùi bước. 3 năm trở lại đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu quốc tế tại nhiều cấp độ. Bản thân nhiều cầu thủ trong đội hình có những cơ hội ra nước ngoài thi đấu và khẳng định được phong độ.

Tại kỳ SEA Games 33-2025, đội hình 14 tuyển thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam được đăng ký gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở lại Thái Lan sau khi từng tham dự SEA Games năm 2007. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Hãy giữ tâm thế thoải mái, điều đó giúp vượt qua các áp lực. Các đội bóng đã có sự chuẩn bị và chúng ta cũng vậy. Do đó, kết quả trên sân sẽ quyết định về thành tích cuối cùng”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ thêm.

Sau 18 năm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới trở lại Thái Lan tham dự SEA Games. Tại SEA Games năm 2007 ở Nakhon Ratchasima, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành HCB. Trở lại đất Thái Lan lần này, đội hình bóng chuyền nữ Việt Nam ngày ấy còn Nguyễn Thị Ngọc Hoa góp mặt. Tuy nhiên, cô đã là HLV phó của đội tuyển. Chắc chắn, các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam phải đảm bảo được kết quả trong từng trận đấu vòng bảng rồi mới tính đến những cơ hội để vượt ngưỡng cho mình tại SEA Games 33-2025.

Bóng chuyền nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức từ ngày 10-12 tới 15-12.

MINH CHIẾN