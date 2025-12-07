2 đội tuyển bóng chuyền được hỗ trợ phân tích dữ liệu khi tranh tài SEA Games 33

Các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam sẽ có chung 1 người làm thu nhập, phân tích dữ liệu trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Ông Vũ Hồng Đăng sẽ làm hỗ trợ thu nhập, phân tích dữ liệu cho các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: H. ĐĂNG

Theo phân công công việc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bố trí 1 cán bộ làm nhiệm vụ thu nhập, phân tích dữ liệu cho 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam (trong nhà) toàn thời gian tranh tài tại SEA Games 33-2025.

“Chúng tôi đã có kế hoạch và cử 1 người hỗ trợ công tác thu nhập, phân tích dữ liệu cho các đội tuyển bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025. Đây là người có kinh nghiệm và từng hỗ trợ các đội tuyển ở một số giải quốc tế thời gian qua”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết.

Theo tìm hiểu, người được giao nhiệm vụ làm công tác tên cho 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam (trong nhà) tại SEA Games 33-2025 là ông Vũ Hồng Đăng. Ông Vũ Hồng Đăng đã làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở một số giải đấu quốc tế trong giai đoạn đầu năm 2025. Thời gian vừa qua, ông Vũ Hồng Đăng cũng làm công tác thu nhập dữ liệu cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở giai đoạn tập huấn tại Bắc Ninh.

Khi các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) của Việt Nam sang Thái Lan, cán bộ thu nhập, phân tích dữ liệu sẽ cùng đồng hành. Môn bóng chuyền trong nhà sẽ diễn ra từ ngày 10-12 tới 19-12. Trong đó, nội dung nữ tổ chức từ ngày 10-12 tới 15-12 còn nội dung nam diễn ra từ ngày 13-12 tới 19-12. Tại SEA Games 32-2023, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam từng có cán bộ hỗ trợ công tác thu nhập, phân tích dữ liệu là ông Nguyễn Trung Nam.

MINH CHIẾN