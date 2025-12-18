Tân binh Warta Zawiercie tiến gần bán kết Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới

Aluron CMC Warta Zawiercie của Ba Lan tiếp tục giành chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng chuyền nam cấp CLB thế giới FIVB 2025 vào thứ Tư, và hiện chỉ còn một bước nữa là đến với vòng bán kết.

Chủ công Aaron Russell của Warta Zawiercie tấn công trước 2 tay chắn của Al-Rayyan.

Một ngày sau chiến thắng sít sao 5 ván trước chủ nhà Vôlei Renata Campinas trong trận ra mắt, Warta Zawiercie cần ít thời gian và công sức hơn để giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, với tỷ số áp đảo 3-0 (25-20, 25-19, 25-14) trước nhà vô địch châu Á, Al-Rayyan Sports Club của Qatar. Với 5 điểm tích lũy được trong 2 trận đấu đầu tiên tại giải đấu diễn ra ở Brazil, đại diện châu Âu đang dẫn đầu bảng A.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A giữa 2 đại diện chủ nhà, Vôlei Renata Campinas đã thắng trận đấu đầu tiên khi vượt qua Praia Clube với tỷ số 3-1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-23), và tiếp tục giữ cho cuộc đua giành 2 suất vào bán kết vẫn còn rất gay cấn. Campinas đang xếp ở vị trí thứ 2 với 4 điểm và Praia ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Hai suất vào bán kết sẽ được xác định vào thứ Năm, khi vòng bảng kết thúc tại Belem. Warta Zawiercie và Praia thi đấu trước, sau đó Campinas sẽ cố gắng khẳng định suất đi tiếp của mình trước Al-Rayyan đã bị loại.

Trong khi đó, tại bảng B, Sir Sicoma Monini Perugia đã giành chiến thắng trong trận đấu ngoạn mục nhất của giải cho đến nay, và hiện đang rất gần với việc lần thứ 3 giành vé vào bán kết của giải đấu. Nhà đương kim vô địch châu Âu đến từ Italy và đội bóng hàng đầu Nhật Bản, Osaka Bluten đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu năm ván đầy kịch tính và hấp dẫn, kết thúc với chiến thắng 3-2 (23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 23-21) của Perugia sau hơn 2 giờ thi đấu.

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Perugia hiện đang dẫn đầu bảng B với 5 điểm, theo sau là Osaka với 4 điểm. Hai đội chỉ còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình để tiến vào bán kết ở lượt trận cuối vào thứ Năm - Perugia cần thắng ít nhất 2 ván thắng trước nhà đương kim vô địch Sada Cruzeiro Volei Belo Horizonte của Brazil - đội đang đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi đánh bại Swehly Sports Club (Libya) với tỷ số 3-0. Trong khi Osaka sẽ đi tiếp vào bán kết nếu họ đánh bại Swehly Sports Club, đội đã bị loại khi chưa giành được điểm nào, với bất kỳ tỷ số nào.

HUY KHÔI