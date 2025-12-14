Đội tuyển bóng chuyền nam thắng Singapore để giữ vững ngôi đầu bảng

Các cầu thủ của HLV Trần Đình Tiền đã thi đấu hiệu quả ở trận đấu tiếp theo trong vòng bảng, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có chiến thắng hiệu quả trước Singapore. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối ngày 14-12, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc trận tranh tài thứ 2 của mình ở vòng bảng trước đối thủ Singapore. Dù đối thủ là đội bóng được đánh giá yếu hơn, tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn yêu cầu từng cầu thủ phải giữ sự tập trung và bố trí đội hình mạnh nhất ra thi đấu. Trong trận đấu này, ĐInh Văn Duy tiếp tục đảm nhiệm trọng trách chuyền 2 phối hợp cùng các đồng đội. Bóng từ cầu thủ này được đưa tới tầm thuận lợi để lần lượt các chủ công Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên tấn công ghi điểm.

Dễ nhận thấy, tinh thần cầu thủ Việt Nam đang thoải mái nhất vào lúc này. Các cầu thủ thi đấu với sự hứng khởi nhất.

Ván đầu, các tay đập Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 25/12. Ván thứ 2, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục giữ ưu thế và vượt qua đối thủ với tỷ số 25/16. Ở ván thứ 3, chúng ta thi đấu hiệu quả, để ghi điểm chính xác để có kết quả 25/20.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0. Đây là chiến thắng thứ 2 của bóng chuyền nam Việt Nam tại vòng bảng của SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, chúng ta còn trận đấu với đối thủ quan trọng là chủ nhà Thái Lan vào trận đấu cuối tại vòng bảng. HLV Trần Đình Tiền rất kỳ vọng học trò sẽ đạt kết quả cao nhất. Chúng ta hướng tới cơ hội lọt vào bán kết ở SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN