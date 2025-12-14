Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games ngày 14-12

Các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trong ngày 14-12 và tất cả cùng chờ đợi những chiến thắng tiếp theo.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu bán kết trong ngày 14-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 14-12, 2 đội tuyển bóng chuyền nam nữ (trong nhà) của Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào thi đấu các lượt trận tiếp theo.

Tâm điểm của ngày là trận bán kết nữ giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không lạ đối thủ tính tới lúc này. Trước SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đọ sức với đội Philippines trong 3 lần gồm các trận đấu tại AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025 và SEA V.League 2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vượt qua đối thủ ở các trận đấu trên.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định rằng cuộc đấu tại SEA Games 33-2025 vẫn có sự cạnh tranh quyết liệt nên cầu thủ Việt Nam sẽ phải tập trung tối đa. Trận bán kết nữ giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 12 giờ 30.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 2 tại vòng bảng với đội Singapore vào lúc 17 giờ 30. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu này để giữ vững vị trí hướng tới ngôi đầu của bảng đấu.

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vào chung kết bảo vệ HCB còn đội tuyển nam là giữ được tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025.

Lịch thi đấu ngày 14-12:

12 giờ 30: Việt Nam – Philippines (nữ)

15 giờ 00: Thái Lan – Indonesia (nữ)

17 giờ 30: Singapore – Việt Nam (nam)

MINH CHIẾN