Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giữ “đôi chân trên mặt đất”

Các tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam đón nhận chiến thắng ở trận ra quân SEA Games 33 đầy nhẹ nhàng và vẫn giữ sự tập trung cao nhất cho chặng đường còn lắm gian truân phía trước.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 13-12, tại nhà thi đấu Hua Mark (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có trận ra quân SEA Games 33 suôn sẻ. Chỉ mất hơn 1 giờ thi đấu, thầy trò HLV Trần Đình Tiền vượt qua Lào các set lần lượt là 25-13, 25-20 và 25-14. Trước đối thủ không được đánh giá cao, HLV Trần Đình Tiền chủ động xoay tua đội hình. 14 tuyển thủ đều được trao cơ hội ra sân, để giúp tất cả đều được “làm nóng” cũng như đảm bảo được nền tảng thể lực cho mật độ thi đấu 4 ngày 3 trận tại vòng bảng.

Ngọc Thuân toả sáng trong đôi giày mới. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giành chiến thắng cách biệt, không khí trong đội tuyển bóng chuyền nam vẫn khá bình thản. Ai cũng hiểu, đây mới chỉ là trận mở màn và những thử thách thực sự vẫn đang chờ phía trước. Như chính chủ công Nguyễn Ngọc Thuân chia sẻ: “Đội bạn không được đầu tư nhiều nên chúng tôi có khởi đầu SEA Games khá thuận lợi. Quan trọng là cả đội vẫn phải giữ sự tập trung cho những trận tiếp theo”.

Theo Ngọc Thuân, với lịch thi đấu dày, ban huấn luyện sẽ có những sắp xếp hợp lý để các cầu thủ vừa được thi đấu, vừa có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. “Trận nào ra sân chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức. Không riêng Việt Nam mà đội nào cũng phải đánh liên tục nhiều ngày nên việc giữ thể lực là rất quan trọng”, chủ công của tuyển Việt Nam chia sẻ thêm.

Đội tuyển bóng chuyền nam ra sân đầy đủ 14 tuyển thủ ở trận ra quân. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhắc đến những đối thủ quen thuộc trong khu vực, đặc biệt sẽ đụng độ Thái Lan cho trận cầu được xem phân định ngôi đầu bảng A, Ngọc Thuân cho rằng sự hiểu nhau khiến các trận đấu trở nên cân bằng hơn. “Chúng tôi gặp Thái Lan nhiều rồi, hai bên đều hiểu lối chơi của nhau. Cơ hội chia đều, đội nào chuẩn bị tốt hơn và thi đấu ổn định hơn thì sẽ có lợi thế”, anh nhận định.

Chủ công của Biên Phòng cũng bày tỏ niềm tự hào mỗi lần khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. “Không khí SEA Games năm nào cũng vậy. Được đại diện cho Việt Nam thi đấu luôn là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”, anh nói.

Được sự đồng hành của giày thể thao Beyon, bộ ba Trần Anh Tú, Nguyễn Ngọc Thuân và Quản Trọng Nghĩa của tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, góp phần mang về chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào tại SEA Games 33: Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

17 giờ 30 chiều mai (14-12), Ngọc Thuân cùng đồng đội sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp Singapore.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)