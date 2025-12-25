HLV Kittipong chia tay đội Hà Nội

Đội bóng mới thăng hạng là nữ Hà Nội gần như chắc chắn sẽ không tiếp tục có sự đồng hành với chuyên gia Kittipong Pornchartyingcheep (hay còn gọi là Kittipong).

Chuyên gia Kittipong sẽ không tham gia chuyên môn trong ban huấn luyện đội nữ Hà Nội ở mùa giải 2026. Ảnh: VFV

Đại diện Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội cho biết, chuyên gia Kittipong đã về nước sau khi hoàn thành công việc cùng đội bóng thăng hạng tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025. Đối với mùa giải 2026, đội nữ Hà Nội sẽ không tiếp tục có sự đồng hành của chuyên gia này. HLV Nguyễn Hữu Bình vẫn đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện chuyên môn cầu thủ nữ Hà Nội trong thời điểm hiện tại.

Đội nữ Hà Nội đã vô địch giải hạng A toàn quốc 2025 và có suất tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Ở vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, đây là đội bóng duy nhất có bổ sung HLV ngoại vào ban huấn luyện để tăng cường chuyên môn cho cầu thủ.

Đội nữ Hà Nội có 1 cầu thủ tham dự đội hình thi đấu và giành HCB SEA Games 33-2025 là chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo. Tại giải vô địch quốc gia 2025, tuyển thủ này từng được cho đội nữ Ninh Bình mượn và giành ngôi á quân quốc gia. Tuy nhiên, cô sẽ trở lại thi đấu cho đội Hà Nội ở giải vô địch quốc gia 2026.

Trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm đào tạo Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi cho biết: “Hiện tại, đội bóng đang tập duy trì chuyên môn. Chúng tôi chưa thể thông báo gì về lực lượng ngoại binh. Đội bóng tập luyện với những cầu thủ đang có và kế hoạch thuê tăng cường ngoại binh sẽ được tính toán kỹ vào đầu năm tới để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2026”.

Trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn và đầu tư cho đội bóng nữ Hà Nội, mục tiêu được cấp quản lý đưa ra là phấn đấu hướng tới đứng trong nhóm đầu tại giải quốc gia ở những năm sắp tới. Ngoài cầu thủ Bùi Thị Ánh Thảo, đội nữ Hà Nội còn có chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi và phụ công Lê Thùy Linh là tuyển thủ quốc gia được tập huấn chuẩn bị trước SEA Games 33-2025 vừa qua.

